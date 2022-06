Vo vetovanom balíku chýba pomoc najzraniteľnejším: Zhodli sa na tom Vladimíra Marcinková a Denisa Saková

"Z tohto balíka sa vypustili dôchodcovia a pracujúci, ktorých príjem je pod úrovňou 1686 eur v hrubom príjme," skonštatovala Saková. Pokiaľ sa do balíka nezahrnú tieto dve skupiny, poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD ho podľa nej nepodporia. "Nie je pravdou, že ide o protiinflačný balíček," myslí si Marcinková. Chýba jej pomoc pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva, najmä seniorky, ktoré žijú samy, matky-samoživiteľky či jednorodičov. Podporila by návrh na zvýšenie príspevku na bývanie. Nepáči sa jej plošná podpora, pomáha sa tým podľa nej inflácii. Kavecká deklaruje, že koalícia myslí aj na dôchodcov. Spomenula napríklad vyplatenie 13. dôchodku skôr či valorizáciu dôchodkov. Vláda podľa nej rieši to, čo iní sľubovali. Predmetom balíka je aj tzv. krúžkovné.

Ďakujem veľmi za vašu podporu 👏 Dnes to bola náročná debata, z ktorej sme sa zase raz nedozvedeli žiadne riešenia pre... Posted by Denisa Saková on Sunday, June 19, 2022

Šimečka by bol za to, aby sa namiesto neho zvýšili platy učiteľom a zdravotníkom. Podľa Kaveckej prinesie krúžkovné vyššie príjmy aj učiteľom. Saková i Marcinková vidia zdroje na vyššie platy učiteľov v nadvýbere daní. Konflikty v koalícii vytvára jeden človek, pnutie v koalícii má "meno aj priezvisko", hovorí Marcinková. Šimečka si myslí, že premiér Eduard Heger by mal ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) odvolať. "Pokračovanie tejto vlády, kde Igor Matovič ju de facto riadi, škodí tejto krajine," povedal. Kavecká podotkla, že to nie je také jednoduché, keďže Matovič je aj lídrom hnutia, poukázala na koaličné dohody. Nedostatok zdravotného personálu podľa Kaveckej treba riešiť systémovými krokmi. Upozornila, že treba motivovať aj zotrvanie starších, skúsenejších zdravotníkov v systéme. Odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) podľa Sakovej poslanci Hlasu-SD podporia, ostatní diskutéri sa postavili za zotrvanie Sulíka vo funkcii.