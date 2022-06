Sulík rázne apeluje na OĽaNO a Sme rodina: Hlasovanie zvážte, Ak prelomíte veto, zlikvidujete samosprávy!

BRATISLAVA – Prelomenie veta pri tzv. protiinflačnom balíčku bude znamenať likvidačný zásah do fungovania samospráv. Na pondelkovej tlačovej konferencii to zdôraznili predstavitelia SaS, ktorí zároveň apelovali na koaličných poslancov, aby za prelomenie veta nehlasovali.

Predseda SaS Richard Sulík zopakoval výhrady liberálov, ktoré sa okrem urýchleného prijímania legislatívy a zlého nastavenia opatrení týkajú práve dosahu na ekonomiku samospráv. "Chceme upozorniť poslancov, primárne starostov a primátorov, že hlasovaním za prelomenie veta, ktoré bude znamenať o pol miliardy eur menej pre samosprávy, škodia svojim obciam, mestám a krajom. Podpíšu sa pod to, že sa napáchajú nedozerné škody a som presvedčený, že sa im to vráti vo voľbách," upozornil Sulík.

Potvrdil, že liberáli v pléne nezahlasujú za návrh ako celok. Podporili by legislatívu s výhradami prezidentky, no ako najlepšiu možnosť vidia to, ak by zákon neprešiel a bolo by možné ho opätovne korektne pripraviť. Zástupcovia SaS z radov samosprávnych šéfov konkretizovali možný dosah protiinflačného balíčka na samosprávne rozpočty. "Celkom iste by sme museli redukovať služby vrátane sociálnej oblasti, rovnako tak zvyšovať niektoré poplatky, napríklad na stredoškolských internátoch," upozornil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Primátor Nitry Marek Hattas dodal, že zníženie očakávaných príjmov bude znamenať prakticky stopnutie výdavkov na šport a kultúru, rovnako však i zastavenie investičných plánov i ohrozenie eurofondových projektov. "Samosprávam budú chýbať peniaze na ich kofinancovanie,“ varoval. Zavedenie tzv. protiinflačného balíčka ráta so zavedením príspevku na voľnočasové aktivity detí, zvýšením daňového bonusu i prídavkov na dieťa.

Náklady majú byť kryté nielen zo zvýšených príjmov štátu a rezervy štátneho rozpočtu, ale aj časťou prostriedkov určených pôvodne pre samosprávy.

Legislatívu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová parlamentu na opätovné prerokovanie. Vetuje ju v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Hlava štátu takisto upozorňuje na negatívny dosah, ktorý bude mať legislatíva na ekonomickú stabilitu a fungovanie samospráv. O prelomení veta budú rokovať poslanci tento týždeň.