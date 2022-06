VIDEO Pôjdeme do odvolávania vlády, potvrdil Fico: Je zodpovedná za to, čo sa tu teraz deje s energiami

BRATISLAVA - Vláda by mala vystúpiť v Národnej rade (NR) SR s návrhom, ako chce kompenzovať nárast cien energií slovenským domácnostiam. Ak tak neurobí, opozičný Smer-SD nemá inú možnosť, ako ísť do odvolávania vlády. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii v parlamente poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico.

"Výzva na vládu SR - predstúpte pred národnú radu a povedzte, čo idete robiť. Ak to neurobia, dámy a páni, my nemáme inú možnosť len ísť do odvolávania vlády SR a túto tému si vymôcť v podobe odvolávania celej vlády," skonštatoval Fico s tým, že z výraznej časti je vláda zodpovedná za to, čo sa v súčasnosti na Slovensku deje s energiami.

Zvýšené ceny pohonných látok

Poukázal na zvyšujúce sa ceny pohonných látok, zároveň podľa jeho slov môže dôjsť v lete k ich nedostatku. Tvrdí, že sme svedkami prudkého poklesu životnej úrovne a zdražovania, pričom vláda nemá žiadne nástroje, ako proti tomu bojovať. Skonštatoval, že je problém s ropou, avizuje však problém aj s plynom a elektrinou.

Kompenzácie pre ľudí

Fico reagoval aj na vo štvrtok (16. 6.) ohlásené ceny plynu. Ako oznámil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), v budúcom roku vzrastú o 34 až 59 %. "Viete si predstaviť, čo to je, aký dosah na domácnosti bude mať 60 % zvýšenie ceny plynu? Čo robila vláda osem, deväť mesiacov?" zaujímal sa Fico. Vyhlásenie Sulíka, že to bude len 60 %, považuje za "obrovský výsmech". Podľa neho totiž nepovedal, aké kompenzácie budú pre ľudí. Nárast cien plynu, elektriny a ropných produktov podľa Fica bude mať vplyv na rast cien všetkého.