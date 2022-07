Fico odmieta správu EK o právnom štáte: Šéfke eurokomisie zaslal otvorený list

Galéria fotiek (2) Robert Fico

BRATISLAVA - Správa Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu na Slovensku je fraška. Vyhlásil to expremiér a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Podotkol, že komisia by sa mala zaoberať situáciou na Slovensku, pretože tu dochádza k porušovaniu princípov právneho štátu. Uviedol to v otvorenom liste, ktorý adresoval šéfke EK Ursule von der Leyenovej.