Ďalší dedko v parlamente? Predseda Smeru sa už môže tešiť z malej vnučky, toto MENO by ste netipovali!

BRATISLAVA - Predseda opozičného Smeru-SD má síce v týchto dňoch kopec práce s politickou a opozičnou agendou voči vládnej koalícii, no do toho všetkého si musel dať nevyhnutnú prestávku od pracovných povinností. Má totiž mimoriadny a rodinný dôvod. Jeho syn Michal Fico (28) sa totiž stal otcom a z predsedu Smeru je tak ďalší dedko v parlamente!

archívne video

Romana Tabák vyzradila tajomstvo

Nový čas o tom informuje na základe príbehu na sociálnej sieti, ktorý uviedla nezaradená poslankyňa Romana Tabák. Oficiálne tieto novinky v rodine nepotvrdil na sociálnej sieti ani Robert Fico a ani jeho syn, no postarala sa o to bývalá členka klubu OĽaNO vo svojej ankete. "Dúfam, že to nikomu nepoviete, ale pánovi Ficovi sa narodila vnučka," prezradila na Instagrame. Tá sa však neudržala a prezradila aj meno Ficovej prvorodenej vnučky a okamžite si to spojila s predsedom OĽaNO. "Dali jej meno Pavlínka, tak sme sa smiali s kolegami, že to urobili naschvál a pomenovali ju po manželke pána Matoviča," doložila.

Zdá sa to ešte ako včera, čo líder Smeru hral s malým synom futbal, no dnes je už z neho tiež otec.

Portál tiež o Michalovi Ficovi uvádza, že od roku 2018 pracuje pre český energetický gigant ČEZ. Je tiež už rok a pol ženatý.