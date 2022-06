Medzi šiestimi očami: Platy učiteľov sa zatiaľ zvýšia o tri percentá... intenzívne rokovania! Tvrdé slová OĽaNO

O zvyšovaní platov učiteľov sa intenzívne rokuje, informoval po zasadnutí vlády premiér Eduard Heger. O téme v stredu hovoril aj s ministrom financií a šéfom OĽaNO Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom.

Na ďalšie zvýšenie potrebujeme aj zdroje do rozpočtu

"Aby sme mohli učiteľom pomôcť, aby sme im mohli dať ďalšie zdroje, potrebujeme aj zdroje do rozpočtu. Nikto z nás nepočítal pred voľbami s tým, že tu bude pandémia, energetická kríza a vojna," poznamenal Heger. O potrebe dodatočných zdrojov sa podľa svojich slov snaží presvedčiť aj koaličného partnera SaS. Verí, že dohoda je reálna.

Rozhovor na šesť očí, trojpercentné zvýšenie platov je zabezpečené

Sulík uviedol, že sa o platoch rozprávali medzi šiestimi očami s Matovičom a Hegerom. Trojpercentné zvýšenie platov zamestnancov škôl od 1. júla je finančne kryté, doplnil minister školstva Branislav Gröhling. O ďalšom zvýšení sa podľa jeho slov rokuje. Práve otázky finančného krytia a zabezpečenia trojpercentného zvýšenia vyplývajúceho z kolektívnej zmluvy boli podľa jeho slov dôvodom prerušenia rokovania vlády a vysvetlenia situácie.

"Bolo potvrdené, že ministerstvo financií tieto prostriedky poskytne, všetko je už podľa mojich informácií v procese medzi ministerstvami, a tak môžeme povedať, že trojpercentné zvýšenie je zabezpečené a budeme ho od júla poskytovať," uistil Gröhling.

Galéria fotiek (5) Richard Sulík

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zvýšenie platov sa rovná zvýšenie daní, tento Matovičov návrh sme vetovali

Potvrdil, že minister financií Igor Matovič predložil na rokovaní návrh na desaťpercentné zvýšenie platov zamestnancov v školstve prostredníctvom zvýšenia daní. "To sme zavetovali, trváme na tom, že tieto prostriedky môže pokryť nadvýber súčasných daní," dodal minister školstva o stanovisku ministrov za SaS.

Galéria fotiek (5) Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rokovania o tejto otázke by mali podľa jeho slov pokračovať. "Verím, že sa budeme rýchlo posúvať dopredu, aby sme mohli potvrdiť, že platy nielen v školstve, ale i v zdravotníctve sa budú od roku 2023 zvyšovať," dodal. Jeho predstavou je minimálne desať percent zafixovaných od roku 2023.

Poslanci OĽaNO vyzvali SaS, aby prestala brániť zvýšeniu platov učiteľov

Poslanci parlamentu z OĽANO Mária Šofranko, Richard Vašečka a Marek Šefčík vyzvali SaS, aby prestala blokovať zvýšenie platov v školstve. Na stredajšej tlačovej konferencii pripomenuli, že zlepšenie platových pomerov učiteľov je súčasťou vládneho programu rovnako, ako aj možnosť nájdenia finančných zdrojov. Nevidia problém vo zvyšovaní niektorých daní.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šofranko apelovala na hľadanie spoločnej cesty a riešenia. Je presvedčená, že k dohode dôjde a deklarovala pripravenosť podporiť každý dobrý návrh. Vašečka pripomenul, že minister financií predstavil návrh na získanie prostriedkov využiteľných na valorizáciu učiteľských platov a spočíva v zdanení negatívnych externalít. Považuje to za spravodlivé. Protestujúcim učiteľom odkázal, že OĽaNO je za zvýšenie ich platov a bude "tvrdo rokovať s SaS, aby to neblokovala". Má nádej, že sa to v júni ešte vyrieši.

Sulík aj Matovič budú musieť ustúpiť

Líder Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár je za to, aby sa učiteľom zvýšili platy. V tejto súvislosti budú musieť podľa neho minister financií Matovič i minister hospodárstva Sulík ustúpiť. Kollárovi je veľmi ľúto, že zvýšenie platov v školstve je na dvoch koaličných partneroch. Bude robiť všetko pre to, aby ich primäl ku kompromisu. Uviedol to po stretnutí so zástupcami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. "V tomto prípade, keď každý z jednej strane ustúpi, tak sa bude dať nájsť nejaký konsenzus," povedal Kollár.

Galéria fotiek (5) Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina)

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Nejaké zvyšovanie daní niekde bude musieť akceptovať," povedal o Sulíkovi. Poznamenal, že koaličné strany zvýšenie platov zamestnancom školstva sľúbili. "Je to už dávno sľúbené. Len to nie je splnené, lebo sa dvaja páni zasekli," povedal predseda parlamentu s tým, že je potrebné proces uvoľniť a zamestnancom školstva zvýšiť platy. Poukázal však na to, že zvýšiť platy bude potrebné aj zamestnancom v zdravotníctve či štátnym úradníkom.

Strana Za ľudí podčiarkla potrebu zlepšovania školstva, cestu vidí aj v adekvátne ohodnotení zamestnancov v školstve. "Z osobnej skúsenosti viem, s akými finančnými problémami sa potýkajú zamestnanci v školstve. Mnohí z nich sú aj preto nútení oblasť školstva opustiť," poznamenala podpredsedníčka strany Viera Leščáková. Rovnako pripomenula záväzok z vládneho programu zlepšiť platy učiteľov. Strana presadzuje desaťpercentné zvýšenie platov v tomto roku i budúcom, ako aj zavedenie platového automatu s cieľom odpolitizovať platovú politiku v školstve. Pripomenula, že so zvyšovaním platov je potrebná aj celková revitalizácia školstva, reforma vzdelávania pedagógov, reforma pedagogických fakúlt i celkové zvyšovanie kvality školstva.

Protest v Bratislave

Zvýšenie platov v školstve o desať percent od júla požadujú školskí odborári, v hlavnom meste sa v stredu koná v tejto súvislosti protestné zhromaždenie. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku počas stredy organizoval v Bratislave protestné zhromaždenie.

Začalo sa na Námestí SNP, následne sa protestujúci presunuli pred parlament. Účasť prevyšovala 10-tisíc ľudí. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie, žiadajú zvýšenie platov v školstve i lepšie podmienky.