Vláda je pripravená pomôcť ľuďom po požiari v Handlovej, tvrdí premiér

"Je to tragédia, pretože požiar si vypýtal štyri obete na životoch. Jeden chlapček zostal sirotou a jedno dievčatko prišlo o svoju mamu," zdôraznil Heger. Predseda vlády SR sa zároveň poďakoval všetkým zložkám, ktoré zasahovali, aj z výpovedí ľudí podľa neho vidia, že to zvládli veľmi dobre, promptne zasiahli a boli schopné evakuovať všetkých obyvateľov, a hlavne uhasiť požiar v rýchlom čase. "Takmer 120 ľudí z tejto bytovky musí byť zatiaľ vysťahovaných, je to zrejme otázka niekoľkých týždňov, kým sa budú môcť vrátiť. Aj z hľadiska rekonštrukcií a opráv, ktoré tam budú musieť byť, a kontroly, aby to tam bolo bezpečné, keďže došlo aj k poškodeniu vodných 'stúpačiek'," priblížil.

Tragický nočný požiar v Handlovej 🔥 Dnes pred jednou hodinou ráno bol ohlásený požiar v 10 podlažnom bytovom dome na 5.... Posted by Hasičský a záchranný zbor on Wednesday, June 15, 2022

Premiér prišiel podľa svojich slov vyjadriť plnú podporu primátorke a samotným obyvateľom, deklaroval, že rezorty urobia všetko, čo bude v ich silách. "Či už dodatočnými ubytovacími kapacitami pre ľudí, ktorí musia byť vysťahovaní, alebo prípadnou finančnou pomocou, ktorá musí byť najskôr vyčíslená, alebo taktiež akoukoľvek psychologickou pomocou pre ľudí postihnutých požiarom," dodal a zároveň vyjadril ľútosť nad udalosťou. Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril i minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO).

Zároveň poďakoval záchranným zložkám, ktoré v súčinnosti s Policajným zborom a mestskou políciou boli schopné evakuovať veľmi veľa ľudí. "Vďaka ich včasnému zásahu a koordinovanej činnosti môžem povedať, že bolo viacero ľudí zachránených," vyzdvihol šéf rezortu vnútra. Pripomenul, že polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia a policajti zabezpečujú neodkladné procesné úkony. Zložky podľa neho budú poskytovať súčinnosť tak, aby sa udalosť čo najskôr vyšetrila, spravili sa rekonštrukčné a sanačné práce a obyvatelia sa tak mohli čo najskôr vrátiť do svojich obydlí.

Požiar, ku ktorému došlo v noci na štvrtok v bytovom dome na Okružnej ulici si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí, dvaja zostali hospitalizovaní v bojnickej nemocnici. Mesto poskytlo požiarom zasiahnutým obyvateľom pomoc a dočasné útočisko, zároveň vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Na pomoc ľuďom zriadilo i transparentný účet, dodala primátorka Silvia Grúberová.