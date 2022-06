MIMORIADNY ONLINE Učitelia vyšli do ulíc: Protest za sľubované vyššie platy! V Bratislave je vyše 20-tisíc pedagógov

BRATISLAVA - Rozhodli sa vyjsť do ulíc a takým spôsobom protestovať za vyššie platy. Reč je o učiteľoch a pedagógoch, ktorí už majú pokrk sľubov politikov. Vláde preto predložili tri návrhy, ktorými by sa koalícia vyhla ostrému štrajku na začiatku nového školského roka. Ani jedna strana nehodlá ustúpiť. Mnohé školy sa preto protest rozhodli podporiť vlastným spôsobom - a to riaditeľskými voľnami či skrátením vyučovania!

16:00 Organizátori oficiálne ukončili protest učiteľov. Protestujúci pedagógovia totiž pred parlamentom zhruba pol hodinu neprestajne skandovali. Odborári odniesli svoje požiadavky predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi.

15:50 Podľa predsedu školských odborárov Pavla Ondeka cieľom je upozorniť vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa konečne začali školstvom zaoberať. "Pokiaľ budeme teraz neúspešní, je možné, že štrajky budú aj v septembri. Máme pripravený scenár, s ktorým sme ešte nevyšli von," uviedol Ondek.

15:45 Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga môžu pedagógovia očakávať minimálne trojpercentné zvyšovanie, ktoré je kryté v kolektívnej zmluve. Povedal to po rokovaní vlády. Premiér Eduard Heger, naopak, nepovedal jasne, či sa platy učiteľov môžu zvyšovať ešte tento rok. Avšak, ako dodal, ak by neveril, že je to reálne, tak sa o to nesnaží. O platoch rokoval aj s ministrom financií Igorom Matovičom a hospodárstva Richardom Sulíkom.

15:35 Trolejbusy linky 44 a 47 v Bratislave premávajú aktuálne odklonenou trasou. Dôvodom je protest zamestnancov školstva pred Národnou radou SR. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava (DPB). Linka 44 premáva skrátenou trasou Koliba - Hodžovo námestie a späť. Linka 47 medzi zastávkami Hodžovo námestie - Depo Hroboňova premáva obojsmerne cez Štefánikovu, Pražskú a Hroboňovú. Náhradná autobusová doprava X47 premáva obojsmerne v úseku Lovinského –Inovecká.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty

15:28 Protestujúcim sa podarilo dostať už ku schodom smerujúcim k bránam parlamentu. Na poslancov skandujú aj "poďte von". V dave mal niekto skolabovať, zrejme z tepla. Protestujúci sú totiž na priamom slnku, mnohí bez pokrývok hlavy.

15:15 Protestujúci učitelia sú už na mieste, pred parlamentom sú postavené zátarasy a miesto strážia policajti. Na poslancov pedagógovia skandujú "robte za náš plat".

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty

15:04 Pedagógovia cestou k parlamentu skadujú aj heslá "chceme lepšie školstvo" či "čakali sme dlho". Počas protestu by sa odborári chceli stretnúť aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom.

14:55 Presun potestujúceho davu obmedzuje dopravu v okolí Hodžovho námestia a Palisád. Dopravu na mieste regulujú štátni i mestskí policajti.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty

14:42 Protestu sa podľa odhadov zúčastnilo 20-tisíc ľudí. Protestujúci dav sa aktuálne presúva k parlamentu, popritom skandujú "máme toho dosť", "dosť bolo hádok" či "hanba, hanba". Na vyjadrenie znepokojenia používajú aj rapkáče a píšťaľky či sirény a bunby. Počas pochodu mávajú žltými vlajkami.

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty

14:36 Na protest učiteľov prišli aj poslanci Peter Krupa, Rastislav Schlosár či Stanislav Mizík. Protestujúci si ich však nevšímali.

VIDEO Učitelia si na Námestie SNP priniesli transparenty, skandujú "hanba, hanba! Mnohí si priniesli píšťaľky či rapkáče

14:32 Protestujúci sa postupne presúvajú pred Národnú radu, predtým si vypočuli študentskú hymnu Gaudeamus Igitur.

14:20 Učitelia majú so sebou rôzne transparenty, ako napríklad "školstvo nám zhatia plagiátorskí bratia", "STOP ďalšiemu poklesu reálnej mzdy" či "školstvo prio RIŤ*O vlády".

Galéria fotiek (19) Zdroj: Topky.sk / Maarty

14:10 Podporu protestujúcim učiteľom vyjadrila aj mimoparlamentná Aliancia. Požiadavky učiteľov považuje za opodstatnené, požaduje pre nich nielen viac financií, ale aj uznania. To, že vláda vyhnala učiteľov do ulíc, označuje za poníženie celej pedagogickej obce. "Ak nechceme, aby po lekároch a zdravotných sestrách sa nám rozutekali aj pedagógovia, štát im musí vytvoriť dôstojné pracovné podmienky a dôstojné finančné ohodnotenie," konštatuje Aliancia v reakcii, ktorú poskytla jej hovorkyňa Klára Magdeme.