Kubina nad Kolíkovej ministerstvom krúti hlavou: Smiešne odškodné pre Čurillu a Ďurku, ešte ste to aj zle vyrátali!

VIDEO Kubina sa vyjadruje k odškodnému za nezákonnú väzbu Čurillu a Ďurku:

Len 52 eur? To vážne? Pýta sa Kubina

Svoje rozčarovanie nad konaním rezortu Márie Kolíkovej neskrýval Kubina ani pred kamerami novinárov. "Skončilo to tak, ako sme sa dozvedeli včera. Ministerstvo priznalo len náhradu trov za jeden úkon právnej služby. Aj to tú hodnotu zle vyrátali. Podľa mňa je to hanba a smiech cez slzy," neskrýval sklamanie Kubina.

Za tri týždne nezákonnej väzby im bolo totiž ponúknuté odškodné vo výške 52 eur pre každého z nich. "Žiadali sme pre nich ušlý plat za dobu nezákonného výkonu väzby, náhradu trov obhajoby vo vzťahu k nezákonnému rozhodnutiu o väzbe a nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonnou väzbou. (..) Napriek tomu sa ministerstvo alibisticky zakrylo rozhodnutím generálnej prokuratúry (áno, tým, ktoré manipulatívne cituje zvukové záznamy z ich kancelárií) a považuje nárok za uplatnený predčasne, lebo veď “ešte nie je jasné ako nakoniec dopadne trestné stíhanie a ešte môžu teoreticky byť aj odsúdení”. Nejako im unikol dôležitý fakt, že sme nežiadali priznať náhradu škody spôsobenej nezákonným stíhaním (práve preto, lebo to ešte prebieha) ale len nezákonným rozhodnutím o väzbe (lebo to už je vec právoplatne uzavretá)," sťažuje sa Kubina.

Galéria fotiek (4) advokát Peter Kubina prichádza na Okresný súd Bratislava III

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Kubina podá žalobu

Výsledok je podľa neho vraj taký, že každému z nich bolo priznaných smiešnych 52 eur na "akúsi obhajobu". "V najbližších dňoch preto podáme na príslušnom súde žalobu, ktorou uplatníme nárok, ktorý ministerstvo bezdôvodne odmietlo priznať," sľubuje Kubina.

Pre znalých je Čurilla a Ďurka už dobre známa dvojica vyšetrovateľov. O ich medializáciu sa okrem iného postaral aj predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý svojho času hovoril o "čurillovskej mafii". Čurilla dokonca Kollára za tento výrok zažaloval a chcel od neho stotisíc eur a tiež ospravedlnenie.

Pán Dostál, prekvapili ste

"Takto sa naozaj nikam neposunieme. Keď sa štát takto správa k tým, ktorí zaň na úkor vlastnej bezpečnosti a pohodlia nasadzujú každý deň svoj život, akú šancu má “obyčajný” človek? Všetkým poctivým policajtom, ktorí mu denne slúžia, vyslal štát týmto odkaz, že keď za svoju zákonne odvedenú prácu skončia vo väzbe, tak nemá problém ich hodiť cez palubu. Vskutku pekné poďakovanie za roky profesionálnej služby. A skvelá motivácia slúžiť ďalej. Verím, že súdy sa k tejto otázke postavia zákonne a spravodlivo, ako to už raz v tejto veci urobili. Ondrej Dostál, prekvapili ste," odkázal v závere bývalému poslancovi za SaS a aktuálnemu štátnemu tajomníkovi na Kolíkovej ministerstve Ondrejovi Dostálovi advokát Kubina.

Galéria fotiek (4) Ondrej Dostál už niekoľko týždňov nepôsobí ako poslanec NR SR, ale ako št. tajomník na ministerstve spravodlivosti.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Matovič píše, že je to hanba

Kauzu si všimol aj minister financií a líder OĽaNO, ktorý ju označil za hanbu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

O reakciu sme požiadali aj rezort spravodlivosti.

Známi boli hlavne vďaka tímu Očistec

Títo vyšetrovatelia okrem iného však pracovali aj v rámci tímu Očistec na známych trastných káuzách a boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci. Vraj mali brániť členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia. Takto vraj chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu.

Krajský súd v Bratislave ich prepustil 1. októbra 2021 z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené.