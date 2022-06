Od utorka má opäť pokračovať proces v kauze vraždy novinára Kuciaka

Už v poradí piaty pojednávací deň by mal súd vypočúvať Zoltána Andruskóa, ktorý je v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice právoplatne odsúdený. V rámci prípravy vrážd prokurátorov je vylúčený na samostatné konanie. Predsedníčka senátu ŠTS avizovala, že by mal byť neskôr vypočutý aj člen zločineckého gangu zo Serede Iľja Weiss. A to najmä v súvislosti s prípravou vrážd prokurátorov. Tiež bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth.

ŠTS ich pôvodne oslobodil

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd (NS) SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Zoltán A. 15 rokov nepodmienečne.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragič. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal ku všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu.