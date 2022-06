Viac ako 60 zamestnávateľov prichádza na Kariéra EXPO v Košiciach, príďte si nájsť novú prácu

Po pandémii sa trh práce pomaly zobúdza a svedčí o tom aj rastúci počet pracovných ponúk. Práve preto sme sa rozhodli podporiť slovenskú ekonomiku, zamestnávateľov a ľudí, ktorí by si chceli nájsť novú prácu. Už 8. júna 2022 sa uskutoční veľtrh pracovných príležitostí Kariéra EXPO, ktorý teraz prichádza do metropoly východu. V Košiciach privítame viac ako 60 zamestnávateľov, ktorí budú hľadať novú pracovnú silu. Počas celého dňa budete môcť načerpať inšpiráciu prostredníctvom zaujímavých prednášok spíkrov a influencerov. Návštevníci si na veľtrhu budú môcť otestovať svoje jazykové a IT zručnosti, ako aj vyskúšať pracovný pohovor naživo. Vstupné je zadarmo, stačí sa zaregistrovať.

„Je skvelé vidieť, že trh práce sa po pandémii prebudil, o čom svedčí aj rastúci počet pracovných ponúk. A to je našou hlavnou motiváciou, prečo sme sa rozhodli podporiť slovenskú ekonomiku, zamestnávateľov a ľudí, ktorí by si chceli nájsť novú prácu,“ uviedol Peter Libuša, generálny riaditeľ spoločnosti Kariéra.sk.

Kariéra EXPO je udalosť určená práve pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu alebo sa obzerajú po nových príležitostiach. Už 8. júna v Košiciach pripravujeme jedno zo sérií našich kariérnych podujatí venovaných novinkám zo sveta práce. Viac ako 60 zamestnávateľov z rôznych oblastí bude ponúkať príležitosť zamestnať sa. Nájdite si svojho TOP zamestnávateľa, rozšírte svoje doterajšie obzory a doprajte si novú životnú zmenu. Na podujatí ponúknu prácu zamestnávatelia z viacerých segmentov naprieč administratívou, bankovníctvom, cestovným ruchom, IT, marketingom, obchodom, výrobou a ďalšími. Navštívte stánky spoločností, ktoré budú ponúkať stovky pracovných príležitostí: Kaufland Slovenská republika, Adecco Slovensko, EURES Slovensko, Allianz SP, Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Doprastav, HRQ Group, IBM, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Solar Turbines a ďalší.

Príďte si otestovať svoje jazykové a IT zručnosti alebo vyskúšať si pracovný pohovor naživo

Na pracovnom veľtrhu zaznejú zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva. Nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky zo sveta internetových technológií a návštevníci si budú môcť otestovať svoje IT zručnosti. Priamo na mieste bude možné zistiť úroveň svojich jazykových zručností v angličtine, nemčine, španielčine a ruštine. Dokonca si na vlastnej koži bude možné vyskúšať rozhovor v anglickom jazyku.

Priatelíte sa s IT technológiami alebo by ste sa radi dozvedeli viac o online marketingu od tých najlepších?

Ovládate IT programy na dostatočnej úrovni? Nezaskočí vás požiadavka spracovať zadanie v Exceli, vo Worde či dokonca v Tabuľkách Google? Pokiaľ ste len na chvíľku zaváhali, nenechajte si ujsť zaujímavé prednášky zo sveta internetových technológií a nezabudnite si otestovať vaše IT zručnosti. Po celú dobu vám bude k dispozícii IT Valley. Google certifikovaní tréneri Vám prostredníctvom prednášok okrem sveta IT priblížia aj všadeprítomný a dôležitý svet online marketingu.

Inšpirujte sa príbehmi zaujímavých osobností: Na podujatí sa predstaví Jaro Slávik, Domi Haly i Lapkinn

Súčasťou veľtrhu budú inšpiratívne prednášky nevšedných spíkrov, ktorí Vám dokážu, že výber správnej kariéry sa dá zvládnuť za každých okolností. Na hlavnom pódiu Vás privíta LinkedIn storyteller Miki Plichta, producent a manažér Jaro Slávik, komik a hudobník Domi Haly, blogerka roka 2020 Lapkinn, Rasťo Chvála a mnoho ďalších inšpiratívnych osobností. Zoznam všetkých spíkrov nájdete na stránke Kariéra EXPO .

Podujatie je organizované s podporou Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny a záštitu nad ním prevzal predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán Milan Majerský, predseda Košického samosprávneho kraja, pán Trnka, primátor mesta Košice, pán Polaček, čo len vyzdvihuje jeho regionálny význam.

Prečo prísť?

Čakajú vás TOP zamestnávatelia a firmy z regiónu;

I nšpiratívni spíkri , ktorí sa podelia o svoje príbehy a cestu k ich úspechu;

Nechajte si poradiť od profíkov z HRQ, ktorí ti pomôžu nájsť si lepšiu prácu;

Otestujte sa v cudzích jazykoch od Vista - Jazyková škola;

Vyskúšajte svoje IT zručnosti od IT Valley Košice;

Využite možnosť osobnostného testovania od Developium;

Navštívte koučovaciu zónu od Slovenskej asociácie koučov;

+ mnoho ďalších zážitkov.

Vstup je zadarmo, stačí sa len zaregistrovať.

Navyše, ak prídete na veľtrh, môžete vyhrať 2 lístky na Festival Lovestream - Nedeľa (Red Hot Chili Peppers) alebo Apple Watch.

Program na hlavnom pódiu:

10:00 - 10:30 Slávnostné otvorenie

10:30 - 11:00 Dá sa preraziť so satirou na sociálnych sieťach? (Domi Haly)

11:00 - 11:30 Košický samosprávny kraj (Rastislav Trnka)

11:30 - 12:00 Rob to, čo ťa baví! Lapkinn vie, ako na to (Lapkinn)

12:00 - 12:30 Potulky životom (Milan Kolcun)

12:30 - 13:00 Ako z vášne vybudovať kariéru? (Rasťo Chvála)

13:00 - 13:30 Ako nás myseľ sabotuje (Martina Magic)

13:30 - 14:00 Ako ti LinkedIn dokáže naštartovať kariéru? (Miki Plichta)

14:00 - 14:30 Novinárčina v roku 2022 (Dušan Karolyi)

14:30 - 15:00 „Od barmanského pultu k Vlčím sirupom“ (Miroslav Telehanič)

15:30 - 16:00 Nejde o talent (Jaro Slávik)

16:00 - 16:30 objav SEBAvedomie (Tomi Gebe)

