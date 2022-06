Matovič odmieta legitimizáciu Pellegriniho: Tvrdé slová! Je to pľuvanec do očí

BRATISLAVA - Minister financií a líder hnutia OĽANO Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že legitimizácia Petra Pellegriniho (Hlas-SD) stranami SaS, Sme rodina a médiami je pľuvanec do očí všetkým čestným ľuďom na Slovensku. Informoval o tom hovorca OĽANO Matúš Bystriansky.

"Hlboko nesúhlasím s relativizovaním zločinov, ktoré páchali členovia strany Hlas na čele s jej predsedom Petrom Pellegrinim," povedal Matovič. Zároveň Pellegrinimu vyčíta, že dlhé roky pracoval pre Smer-SD.

Hnutie Sme rodina ani SaS nevylúčili spoluprácu s Hlasom-SD. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár v pondelok uviedol, že hnutie nemá problém spolupracovať s mimoparlamentným Hlasom-SD i ďalšími mimoparlamentnými či opozičnými stranami v jesenných voľbách. Niekde sa podľa neho môže stať, že dôjde k vytvoreniu partnerstva s ĽSNS či mimoparlamentnou Republikou.

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za SaS Jana Bittó Cigániková koncom mája vylúčila, že by Hlas-SD a SaS boli dohodnutí na rozbití súčasnej vlády. Zároveň uviedla, že ak v budúcnosti nebude iná možnosť a bude to lepšie pre Slovensko, SaS sa môže dostať do situácie, že bude po voľbách na stole otázka o možnosti rokovať s Hlasom-SD o spoločnej koalícii.