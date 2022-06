Dátoví analytici poslali Matovičovi veľavravnú výzvu: Atómovky a SNP treba nechať bokom! Štatistiky hovoria jasne

Za víkend pribudlo na Slovensku na Slovensku celkovo 178 pozitívnych prípadov na koronavírus. Aj keď ide o počty v desiatkach prípadov, situácia je stabilná a pod kontrolou. V nemocniciach je 126 pacientov a biela medicína sa konečne dostáva do popredia. No dátoví analytici už teraz hovoria varujú Igora Matoviča a Mareka Krajčího, aby nevymýšľali žiadne zbytočné opatrenia. Poukázali pritom na prax z minulého roka.

Keď denne pribúdalo 30 pozitívnych prípadov, Slovensko sa rozhodlo zavrieť hranice a všetci, ktorí prichádzali, sa museli preukázať testom, aby nemuseli ísť do karantény. Široko ďaleko sme boli jediná krajina, ktorá takéto prísne opatrenia zaviedla. To malo následne ďalekosiahlejšie následky. „Slovensko sa potom nespamätalo z tohto kroku a z nasledovných tvrdých lockdownov do konca roka,“ upozornili analytici z projektu Dáta bez pátosu. Ako dodali, dnes máme 130 pozitívnych prípadov, pričom rovnaký počet sme mali minulý rok v septembri, kedy sa situácia pomaly, ale isto začala zhoršovať. Následne sa zavreli školy, zaviedol sa lockdown. Práve prax z minulého roka prinútila analytikov, aby expremiérovi adresovala varovanie.

Atómovky a SNP treba nechať bokom

„Poznáme ho, vedie koaličnú radu, má názor na ministra zdravotníctva a jeho dvojča z prvej a druhej vlny mu robí radcu v oblasti zdravotníctva. Bola to dvojka bez kormidelníka, ale so silným názorom na "krivky" a na "budúcnosť". Míňajú sa témy, ide "uhorka" a jeho a ich pohľad môže padnúť na krivky. Nezdá sa to pravdepodobné, ale môže sa stať, že by nás chcel opäť a zas zachrániť. Bolo by veľmi užitočné situáciu monitorovať, sledovať, čo robia krajiny, ktoré uspeli v predchádzajúcich vlnách a nechať sa inšpirovať. Nechať bokom atómovky a III. a IV. SNP,“ konštatovali dátoví analytici.

Poukázali pritom na čísla z Európy a Ruska, kde bolo začiatkom júna 750-tisíc prípadov týždenne. Odvtedy počet pozitívnych rastie zhruba o štvrtinu týždenne, čo spôsobilo, že druhý júnový týždeň už bolo prípadov milión za týždeň a uplynulý týždeň to bolo už 1,25 milióna. Avšak, nie všetky krajiny testujú tak intenzívne, ako to bolo počas uplynulých vĺn v zime. Dnešné počty pritom Európa mala minulý rok začiatkom novembra, kedy už obávaná delta vlna spustošila Španielsko, Portugalsko a Veľkú Britániu. V súčasnosti však počty prípadov rastú v Británii, Írsku, Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Taliansku, Grécku, Beneluxe, Škandinávii a na Malte.

„Prípadov na Slovensku je asi 10 až 20 krát menej, ako v krajinách Európy, kde je teraz kovidu veľa. Ale u nás sa testuje veľmi málo. Do dnes malo pozitívny PCR test 2,5 milióna ľudí, do nemocnice sa dostalo 100-tisíc ľudí a na kovid zomrelo 20-tisíc ľudí, spolu "na+s" +25-tisíc ľudí. Jednoznačne išlo o ochorenie starších a inými chorobami (diagnózami) ohrozených ľudí,“ vysvetlili dátoví analytici. Aj keď počet pozitívnych pod 50 rokov bol 2,5-krát vyšší, ako v prípade ľudí nad 50 rokov, starší ľudia skončili v nemocniciach 10-krát častejšie, ako tí mladší. Okrem toho, starší ľudia skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti 14-krát častejšie, ako tí mladší.

Jasné štatistiky

Dramatickejšie sú čísla obetí – starší zomreli 70-krát častejšie na koronavírus, ako mladší pod 50 rokov. Okrem toho za 30 mesiacov od marca 2020 do júna 2022 zomrelo na Slovensku 6 detí do 10 rokov a spolu 14 detí do 20 rokov. „V posledné dni/týždne je v nemocnici asi 100 ľudí, z nich asi 1/3 dostala kovid v nemocnici, ostatní s ním prišli ako s primárnym problémom, v Európskom meradle sme jedna z najlepších krajín s najnižšími číslami (34. zo 46 krajín). Zomiera asi 1 pacient denne a v Európskom meradle sme opäť v lepšej polovici krajín s najnižšími číslami (24. zo 46 krajín). Teraz potrebujeme od kovidu pokoj, aby ste zostali opatrní a v prípade príznakov zostali chvíľu doma (ako pri každej inej chorobe). Ešte raz zopakujeme: väčšina rizika BOLA, JE a BUDE u veľmi starých a u veľmi chorých ľudí. Určité riziko bude aj u ostatných seniorov (nad 60 rokov) s hrubou zdravotnou dokumentáciou,“ konštatovali.

Avšak, ľuďom odporúčajú, aby si užili slnka, leta a aby si oddýchli od politiky. Rovnako, aby športovali a aby k športu viedli aj svoje deti, či aby sa otužovali. Slovákov vyzval, aby pomohli opäť naštartovať cestovný ruch a ťažko skúšaných podnikateľov, ktorí platia vysokú daň z pridanej hodnoty. „Pochváľte dobrý servis a nebojte sa počkať na jedlo, dnes je problém s personálom. K doktorom choďte, ak skutočne potrebujete, návštevy obmedzte na minimum. Sestričiek je málo a lekárov rovnako nie je veľa,“ uzavreli.