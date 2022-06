Matovič prišiel o poradcu: Bývalý novinár po niekoľkých mesiacoch končí! TOTO je dôvod

BRATISLAVA - Pred niekoľkými mesiacmi pribudla do tímu poradcov ministra financií Igora Matoviča posila. Išlo o vtedajšieho novinára portálu Aktuality.sk. Dnes je však všetko inak. Udalosti uplynulých dní Ladislava Bariaka utvrdili v tom, že je na čase skončiť.

Bariak ml. sa pred nástupom na ministerstvo financií venoval na spravodajskom webe Aktuality.sk hlavne politike. V rokoch 2005 - 2006 pôsobil v televízii TA3 ako asistent šéfeditora vysielania. Pracoval aj v iných médiách. Ako poradca Matoviča pôsobil od septembra minulého roku.

Dôvodom sú udalosti posledných dní

Po deviatich mesiacoch sa k. 1. júnu rozhodol z postu poradcu odísť. "Dnes som ministrovi financií Igorovi Matovičovi oznámil ukončenie svojej pôsobnosti v úlohe mediálneho poradcu,“ povedal Bariak. "Neodchádzam v zlom a ďakujem všetkým ľuďom v tomto rezorte, že som s nimi mohol spolupracovať. Čo sa týka dôvodov môjho rozhodnutia, tie si môže každý vyčítať z udalostí uplynulých dní," uviedol. Informáciu priniesol Denník N.

Nová výzva

Ako novinár pracoval takmer 16 rokov. "Symbolicky 15. septembra, presne po šiestich rokoch, som sa definitívne rozlúčil s touto časťou mojou profesného života a s kolegami z Aktuality.sk. Dnes teda prichádza ďalší zlom v mojom profesnom živote. Rozhodol som sa totiž prijať novú výzvu. Bude to výzva iná. Výzva, ktorú možno mnohí z vás nebudú vnímať rovnako ako ja a možno si budete ťukať prstom na čelo," napísal na svojom profile.

Od 15. septembra začal pôsobiť ako poradca ministra financií Igor Matovič. "Neviem, či to bude ľahšie, alebo náročnejšie, než keď som sa rozhodol pre púť do Santiaga de Compostela bez toho, aby som sa vedel orientovať v mapách či vedel viac ako päť slov španielsky, ale verím svojim rozhodnutiam a inštinktu,“ napísal Bariak. Z postu hovorkyne už predtým odišla Michaela Lovásová, no na ministerstve pracuje aj naďalej. Matovičov rezort opustil aj Pavol Kalinský. Ten sa rozhodol odísť po článku Hospodárskych novín, že združenie, v ktorom je štatutárom, získalo dotácie na dva projekty v rezorte životného prostredia.