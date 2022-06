Matovičov poslanec Gyimesi pritvrdil: VIDEO Sulík je diletant a lenivec, mal by okamžite skončiť!

VIDEO Poslanec György Gyimesi hovorí, že Richard Sulík by mal odstúpiť:

"Richard Sulík verejne podrezal Slovnaft, svojím diletantským spôsobom nám spôsobil škody také, ktoré pocíti každý občan, ktorý si bude chcieť natankovať. Podľa Sulíka je toto maximum, čo môžeme dosiahnuť. Pravda je úplne iná. Sulík o tomto v Bruseli vôbec nerokoval," začal Gyimesi.

Sulík vraj prepásol šancu

"Spôsob, akým sme sa k tomu dopracovali bol nasledovný. V sobotu o 23:00 prišiel návrh z EK, ktorý bol zaslaný na MH SR, s pripomienkou, aby sme rozšírili obdobie, kedy môže Slovnaft roznášať svoje produkty. Toto bolo schválené a o tomto rokovali lídri krajín. V nedeľu o 15:00 bolo toto schválené. V pondelok a v utorok si Česká republika vydobyla možnosť na vývoz ropných produktov o ďalších 10 mesiacov a Maďarsko si vylobovalo, že prakticky môže donekonečna dovážať ruskú ropu," hovorí Gyimesi s tým, že Sulík prepásol šancu a na týchto rokovaniach ani nebol.

Slovnaft v januári podľa Gyimesiho bude môcť umiestňovať svoje produkty výlučne na Slovensku a po čase maximálne v Česku. Po tom, čo sa už nebudú môcť umiestňovať tieto produkty ani v Česku, bude už len jedna tretina výroby Slovnaftu. Tým pádom sa im vraj nebude oplácať tieto produkty vyrábať, čo podľa Gyimesiho zvýši ešte ceny palív na 2 až 3 eurá za liter.

Lenivec Sulík a hrozba konca Slovnaftu

Gyimesi však kritizuje aj ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ktorý mal podľa neho už teraz rokovať v Bruseli za naše záujmy. "Richard Sulík je lenivý diletant, ktorý nemá na mieste ministra hospodárstva čo robiť," povedal Gyimesi a pohrozil, že Slovnaft môže po 18 rokoch de facto skončiť svoje pôsobenie.

Gyimesi kritizuje Sulíka za to, že namiesto rokovania o Slovnafte a jeho produkcii sa nachádzal niekde "na pive s Mojsejovcami", čím zrejme myslel prominentný pár Geissovcov, ktorí boli na návšteve na Slovensku.

Netradičná poloha Gyimesiho

Celá tlačová konferencia aj podľa viacerých novinárov vyznieva netradične, keďže Gyimesi ju zvolal z iného e-mailu, ako je klub OĽaNO, ale využil na to štandardnú doménu NR SR. Niektorí sa domnievajú, že poslanci OĽaNO ani nevedeli, o čom bude Gyimesi rozprávať. Gyimesi tiež nedal novinárom ani dokumenty, na základe ktorých tvrdí, že Slovaftu hrozí produkčný koniec. "Prečo neriešite obsah, ale riešite formu? Toto su fakty, to sú fakty," opakovane a odbiehavým štýlom odpovedal Gyimesi novinárom na tieto otázky. Podľa Gyimesiho Sulíka ľudia ubijú čapicami a líder SaS by sa mal odsťahovať do Austrálie na ranč.

Novinári Gyimesimu pripomínajú, ako má vyzerať politická tlačová konferencia a že na takéto obvinenia je z bežného štandardu potrebné dodať aj doklady, ktoré však Gyimesi na tlačovke k dispozícii nemá a novinárom ich nehodlá ukazovať. "Zistite si," odpovedal stručne novinárom Gyimesi na otázku, či tieto dokumenty predloží.

Gyimesi s premiérom Eduardom Hegerom o téme dnešnej tlačovej konferencii nehovoril, no predpokladá, že Heger už vie, čo Sulík "spôsobil".

Hlas označil Gyimesiho za hovorcu Matoviča

Svoju reakciu na dnešný brífing poslala už aj mimoparlamentná strana Hlas. "Nový hovorca Igora Matoviča, poslanec Gyorgi Gyimesi, vyzval na odstúpenie vlastného premiéra Hegera. Tvrdí totiž, že Slovensko fatálne zlyhalo na mimoriadnom samite EÚ, keď nevyrokovalo lepšie podmienky pri sankčnom balíku na ruskú ropu - a na tomto samite zastupoval Slovensko premiér Heger," píše strana.

"Fraška vo vládnej koalícii sa už vymyká posledným zvyškom rozumu. Premiér Heger najprv totálne zlyhá na európskom samite, pretože bojuje proti slovenským záujmom a ešte sa snaží na rovnaký nezmysel nahovoriť Viktora Orbána. Potom Heger s Matovičom pochopia, ako to dobabrali, a že Slováci kvôli ním budú zasa raz tankovať drahšie. A tak Matovič vyšle svojho nového hovorcu Gyimesiho, aby celé Hegerovo zlyhanie hodil na Sulíka, ktorý v Bruseli ani nebol. Nad týmto sa už súdnemu človeku zastaví rozum," povedal líder Hlasu Peter Pellegrini.