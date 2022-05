MIMORIADNE O aktivity najväčších firiem Klubu 500 sa zaujíma NAKA: Ide o nákupy z Ruska, akt terorizmu?!

archívne video

Dokument vyšetrovateľa NAKA, ktorý žiada od Klubu 500 vedený Vladimírom Sotákom informácie o obchodoch s Ruskom.

Nákupy z Ruska sú zrejme veľký problém

Vyšetrovateľ NAKA František Ondrišák sa totiž Klubu 500 pýta na viacero otázok v súvislosti s možným dopadom na podnikateľské prostredie pre prípad zastavenia odberu istých nerastných surovín z Ruska.

NAKA totiž preveruje trestné oznámenie z možného spáchania vojnového trestného činu a trestných činov terorizmu. Ide o nákupy surovín z Ruskej federácie, a reč je najmä o plyne, rope a financiách z predaja surovín a produktov, ktoré môžu následne poslúžiť Rusku na vedenie vojny na Ukrajine.

Galéria fotiek (2) Predseda Klubu 500 Vladimír Soták

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

NAKA má na vedenie Klubu 500 viacero otázok. Medzi nimi je napríklad aj to či klub vstupuje s politickými predstaviteľmi do odborných debát a či vypracovávajú odborné analýzy na ukončenie týchto obchodov ako formu sankcie voči Rusku. Zaujíma ich aj to, či na základe týchto krokov vzniká politické rozhodnutie predostreté EÚ či politickými predstaviteľmi na to, aby sa Slovensko od týchto transakcií a obchodov nejako odpútalo.

Vyšetrovateľ NAKA chce vedieť, aký vplyv na naše prostredie bude mať zastavenie obchodov s Ruskom

Klub 500 na území Slovenska združuje viacero spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 500 zamestnancov. NAKU tiež zaujíma, či v tomto prípade by nejako zastavenie týchto nerastných surovín ovplyvnilo našich zamestnávateľov a zamestnancov a či by to malo vplyv na podnikateľské prostredie u nás.

Vyšetrovateľ pritom dôrazne žiada čelných predstaviteľov Klubu 500, aby nevyhnutie dodali údaje, ktoré s touto problematikou súvisia, aby mohli ďalej vo veci rozhodnúť.