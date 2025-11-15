Končiaci Kmec chcel dať vyhlásenie: Šou však urobil Soták, v EÚ sú kreténi a ide do kytek, naše školstvo je v p*deli!

BRATISLAVA - Pôvodne to mal byť brífing a vyhlásenie končiaceho podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD). Ten chcel novinárom povedať niekoľko slov, ako to bolo s inovačnými dotáciami pre firmy. Brífing však zakrátko ovládol šéf klubu 500 Vladimír Soták, ktorý spustil obrovskú spŕšku expresívnych slov smerom nielen k verejnosti a zahraničiu, ale aj k školstvu!
VIDEO Vyhlásenie Petra Kmeca a šéfa klubu 500 Vladimíra Sotáka:
Tlačový brífing, ktorý mal byť rozlúčkou odchádzajúceho podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca (Hlas-SD), sa v sobotu dopoludnia zmenil na nečakanú šou Vladimíra Sotáka z klubu 500. Kmec si podnikateľa pozval ako podporu, no Soták si mikrofóny okamžite privlastnil a prebral pozornosť všetkých prítomných – vrátane zaskočeného Kmeca.
EÚ ide do kytek, spustil Soták
Atmosféra v miestnosti hustla už po prvých výpadoch. Soták bez okolkov spustil: "V Európskej únii sú kreténi a slniečkári. (..) Celá Európska únia ide do kytek. To už každý vie!". O pár sekúnd na to preskočil na inú tému a pritvrdil varovaním mladým ľuďom: "Keď príde vojna, som zvedavý, čo budete robiť vy mladí… mňa sa to už netýka. Ale mám synov a vnukov!". Soták prítomným nezabudol viackrát pripomenúť, že sú to práve oni, ktorí ťahajú ekonomiku už roky a dokonca napomínal aj novinárov.
Naše školstvo je v p*deli, pokračoval v perlách šéf klubu 500
Na zúčastnených bolo dokonca badať aj rozpaky. Aj v momente keď podnikateľ pokračoval v tiráde: "Viete, kde je naše školstvo? V p*deli!“. A do tretice si kopol aj do mimovládok: „My tu nie sme na to, aby sme sa pozerali, ako sa rozd*bávajú peniaze."
Kmec, známy svojím diplomatickým vystupovaním, mlčky sledoval prudké monológy. Hoci podľa tváre bolo jasné, že mu situácia nie je po vôli, neodvážil sa Sotáka zastaviť. Téma inovačných dotácií, ktoré mu politicky „zlomili krk“, preto na brífingu akoby zostala v tieni tohto výstupu.
Kmec si je vedomý premiérovej nedôvery voči nemu
Svoj odchod z vlády komentoval zmierlivo: "Nevidím dôvod naďalej pôsobiť vo vláde, v ktorej premiér voči mne pociťuje nedôveru… Prebehne proces, pán prezident ma zrejme odvolá." Dodal aj, že „ešte necítil taký intenzívny hejt voči svojmu úradu“.
Brífingu sa zúčastnili aj zástupcovia zamestnaneckého sektora, ktorí len deň predtým rokovali na Kmecovom úrade s novinármi na raňajkách. Tentoraz však napätú scénu sledovali prevažne v tichosti. Po Sotákovom vystúpení dokonca zaznel v miestnosti potlesk prítomných reprezentantov zamestnaneckého sektora.