Divoká televízna diskusia: Fico Kollára kritizoval za to, že namiesto bytov stavia billboardy, ten ho na oplátku vysmial

Ako prvá z tém prišla na pretras tá s odvolávaním ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). "Z tohto by som nejakú špeciálnu zábavu nerobil. Ak si uvedomíme, že plyn pôjde o 100 % hore, tak to naozaj bude veselé," povedal o odvolávaní ministra Fico. Kollár na tieto otázky odpovedal tak, že koaliční poslanci by nemali hlasovať za odvolávanie Sulíka, lebo tým de facto hlasujú za koniec vlády. "Mali by to urobiť napríklad ako my, keď sa odvolával Mikulec, nehlasovali sme za jeho odvolanie, ale sme sa iba zdržali," vysvetlil postoj Sme rodiny v minulosti Kollár.

Keď si Orbán mohol buchnúť po stole, mali by sme aj my, myslí si Kollár

Následne diskusia pozvoľna prešla k téme vojne na Ukrajine. "Pozrime sa na to priamo. Na Ukrajine sa mastia Američania s Rusmi," tvral na svojom Fico, hoci bol s týmto argumentom moderátorkou viackrát odmietnutý. V tomto prípade sa predovšetkým hovorilo o dodávka nerastných surovín z Ruska a o vete, ktoré naša vláda v Bruseli vyrokovala. "Nemal by o takejto veci rozhodovať premiér alebo jeden minister," uviedol Kollár, ktorý v tejto politike preferuje skôr našich južných susedov. "Zoberte si, že si Orbán vyrokoval to, čo chcel a nevidím dôvod, že by sme si ani my nemali vyrokovať to, čo chceme," dodal Kollár.

Vlaky, nájomné byty a nemocnice

Keďže bola v štúdiu táto zostava, prišli na rad aj témy výstavby nájomných bytov, či nemocníc. Kollár musel reagovať na dokrútku s Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý povedal, že na slovenských železniciach sa v minulosti "kradlo a možno aj stále kradne". Kollár na tieto slová reagoval len s úsmevom na perách s tým, že on nebude reagovať podráždene a vytvárať konflikty. "Pozrite sa, ja som to spravil tak, že som to vyriešil. Sadol som s ministrom financií, s ministrom Doležalom, so štátnym tajomníkom Klimekom a vyriešil som to. Tie peniaze budú mať a takto by sa mala robiť politika," poznamenal Kollár s tým, že napríklad ani ľudia na východe sa nemusia obávať o svoje vlakové spoje. "Najprv chcem tie vlaky vidieť," zareagoval na tieto slová Fico.

Nepostavíte nič, len billboardy, udrel si Fico

Následne sa chytil tejto témy a Kollára skritizoval za to, že namiesto nájomných bytov stavia hnutie Sme rodina len billboardy. "Keď bude prvý nájomný byt, podám vám ruku," povedal Kollárovi a pripomenul mu, že za tento zákon hlasoval aj Smer. Neverí však vláde, že tieto projekty dotiahnu do konca.

"Táto vláda nepostaví ani jeden nájomný byt, ani jednu nemocnicu," povedal na túto tému Fico, na čo sa okamžite ozval Kollár a vytkol mu, že Smer za 12 rokov vraj nepostavil nič. "Schválili sme zákon, čo ste mysleli, že na ďalší deň postavíme 10-tisíc bytov? Veď to je nereálne," pousmial sa predseda parlamentu.

Matovičov balíček a prelomenie veta prezidentky

Fico v debate naďalej razil filozofiu, že vláda Eduarda Hegera za tento rok neurobila pre ľudí vôbec nič. Na zlomenie veta prezidentky bude vraj dostatok. Kollárovi Fico poradil zdaniť bankové subjekty, aby sa mohli podobné veci financovať. "Máme možnosť získať 300 miliónov eur," povedal šéf Smeru.

Kollár mu oponoval a povedal, že doteraz bol prídavok na dieťa vo výške menej ako 26 eur. "Vy ste zdvíhali o centy," kritizoval Ficovu vládu Kollár. "Myslím si, že to veto sa prelomí," povedal šéf Sme rodina na margo vráteného balíčka prezidentkou do parlamentu.