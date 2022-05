Takmer tretina škôl s počtom 150 až 600 žiakov nemá telocvičňu

Galéria fotiek (2) Bolešov telocvičňa

BRATISLAVA – Takmer tretina škôl s počtom žiakov od 150 do 600 nemá telocvičňu. Týka sa to konkrétne 301 škôl z celkového počtu 977. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ktorý vychádzal zo zberu dát za rok 2020.