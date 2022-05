Príčinou hromadenia vlakov na hranici s Ukrajinou je nedostatok vozňov, tvrdí Doležal

BRATISLAVA - Hromadenie vlakov na hranici s Ukrajinou je spôsobené nedostatkom vozňov. Tovar sa v Čiernej nad Tisou totiž musí prekladať zo širokého rozchodu na úzky. Vo štvrtok po rokovaní vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Dodal, že ak má Slovensko pomôcť Ukrajine vyvážať pšenicu či obilie po železnici do Európy, bude to "obrovsky náročná úloha". Na riešenie situácie s hromadením nákladných vlakov už vyzývala Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS).

"V čase mieru to funguje tak, že prichádza prepravca tovaru, na ktorého už čaká na úzkom rozchode dostatočný počet vozňov, kde sa ten tovar preloží. V čase vojny sa to často deje chaoticky, neriadene, čiže je prirodzené, že tie vlaky sa tam kopia. Tou primárnou príčinou je nedostatok vozňov," zdôraznil Doležal, podľa ktorého problém majú všetky krajiny a dopravcovia.

Dobrou správou zatiaľ podľa neho je, že "úzke hrdlo" nie je kapacita prekladiska v Čiernej nad Tisou. Od júna sa začína aj s nočnou prevádzkou. "Budeme alokovať pracovníkov aj na nočné zmeny, ale, akokoľvek, tak cez deň dokážeme vybaviť štyri až päť vlakov, ktoré prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko," podotkol. Naďalej zároveň prúdi tovar aj opačným smerom, teda na Ukrajinu, pričom ide najmä o humanitárne vlaky, ale aj vlaky s vojenskou technikou. Prekladisko je teda vyťažené.

"Ak máme pomôcť Ukrajine, čo sa týka pšenice, obilia, kukurice, sóje a tak ďalej, to sú tovary, ktoré chodili cez Čierne more, bude to obrovsky náročná úloha dostať to po železnici do Európy, keďže tá veľká časť železnice na Ukrajine je zbombardovaná," skonštatoval Doležal.

AROS v súvislosti s hromadením vlakov podotkla, že nákladní dopravcovia na Slovensku sú limitovaní existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami na hraničných priechodoch. "Okrem toho, že kapacity tratí, vozňov ani prekládkových miest zo 'širokého' koľajového rozchodu na 'normálny' na také množstvo produkcie nestačia, sú nákladní dopravcovia limitovaní aj existujúcimi prevádzkovými obmedzeniami v pohraničných staniciach a nedokážu prepraviť toľko vlakov, koľko by kapacitne zvládli," poznamenal výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka.

Podľa asociácie by bolo potrebné čo najrýchlejšie doplniť a posilniť personálny stav policajtov a colníkov a zjednodušiť technológie pri preberaní a odovzdávaní nákladných vlakov skrátením doby prehliadok vozňov. "Zároveň navrhujeme zrušiť kontrolu vstupujúcich osobných vlakov na hranici a túto kontrolu vykonávať v stanici Čierna nad Tisou, tak ako je to v Maďarsku v pohraničnej stanici Záhony. Toto riešenie by nás nestálo ani euro navyše a výrazne by zvýšilo kapacitu hraničného priechodu. Nevyhnutné budú aj iné technologické úpravy, o ktorých chceme diskutovať," dodal Benka.