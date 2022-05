VIDEO Ruský vojak poslal ukrajinský dron do ri*i: O pár sekúnd neskôr zaplakal, prišla krutá odplata

Nové zábery ukrajinských síl ukazujú, že jednotky využili dron na zhadzovanie munície na ruský BTR-82A APC. Vidno, ako dron sleduje šesť ruských vojakov stojacich okolo vojenského vozidla. Keď sa kamera priblíži, je vidieť, že jeden z nich otáča hlavu k oblohe a vystrčí prostredník smerom k lietadlu. Potom však dron vypustí nálož na nádrž, čo spôsobí, že tank skončí v plameňoch.

#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. pic.twitter.com/hLH31UPgsG