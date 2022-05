Skončí Matovičov balík na ÚS? Kolíková sa nepodieľa na žiadnom návrhu: Z vlády neodchádzame, no situácia je ťažká

Poznamenala, že návrh je procesne pochybný a bol by vhodný na to, aby sa ním ÚS zaoberal. Neteší ju ani samotná situácia v koalícii, počkať podľa nej treba na ďalší vývoj.

My z vlády neodchádzame

"Neodchádzame z vlády, táto situácia je nesmierne ťažká," skonštatovala Kolíková. Nestalo sa podľa nej po prvý raz, že by koaličný návrh prešiel v Národnej rade (NR) SR s hlasmi opozície. SaS nehovorí o vážnom porušení koaličnej dohody. Ministerka si však nemyslí, že by sa zväčšovala miera tolerancie voči takýmto situáciám.

Čo sa týka samotného balíka protiinflačnej pomoci, treba podľa nej počkať na ďalší postup. Podotkla, že nemá pripravené podanie na ÚS, nemá ani takú kompetenciu a ani na žiadnom neparticipuje. To, či sa na ÚS obráti prezidentka SR Zuzana Čaputová, je podľa ministerky plne v jej rukách. Osobne si myslí, že Matovičov návrh bol procesne pochybný a má aj vecné nedostatky. Podčiarkla najmä dôsledky pre samosprávy.

Nechcem ísť na barikády

Navyše nepovažuje návrh za dostatočne adresnú pomoc tým, ktorí to potrebujú. "Nechcem ísť na barikády. Nie som spokojná so situáciou ani v rámci koalície. Počkajme si, aký bude vývoj," dodala. Uviedla tiež, že v koalícii už diskutovali o návrhu na úpravu trestu prepadnutia majetku. Po právnej analýze má za to, že treba prísť so zmenou.

"Prišla som s návrhom, ktorý nemal úplnú zhodu v koalícii, teraz hľadáme riešenia, na ktorom sa vieme všetci dohodnúť," povedala. Poukázala na to, že v NR SR je otvorený Trestný zákon a ak dospejú s partnermi k dohode, možno predpokladať zaradenie úpravy už do tohto návrhu. Za kľúčovú označila otázku, či má byť trest prepadnutia majetku povinnosťou, alebo budú môcť súdy rozhodovať o tom, či ho uplatniť. Myslí si, že by sa v tomto mali otvoriť súdom ruky a zhodujú sa na tom aj s partnermi. Nateraz sa však nevedia podľa jej slov dohodnúť na detailoch.

Kolíková hovorí o potrebe ďalšieho detenčného ústavu

Prvý detenčný ústav v Hronovciach ešte nefunguje, potreba spoločnosti je však mať aj ďalší. Má záujem spustiť nový ústav v Hronovciach čo najskôr. Kolíková tvrdí, že zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže a ministerstva bolo v súvislosti s detenčným ústavom všetko spravené. "Čakáme na každý deň, keď budeme môcť posunúť a prehodnotiť časť odsúdených, ktorých máme vo výkone trestu a vieme, že podmienky v detenčnom ústave sú tie, ktoré prináležia ich zdravotnému stavu," povedala Kolíková. Počet odsúdených nespresnila.

Do detenčných ústavov sa podľa platnej právnej úpravy rozhodnutím súdu umiestňujú páchatelia trestných činov, ktorí aj po výkone trestu odňatia slobody trpia duševnou poruchou a pretrváva u nich nebezpečenstvo pre spoločnosť. Detenčný ústav v Hronovciach by mali spustiť do prevádzky podľa februárového vyjadrenia rezortu zdravotníctva v októbri. Výstavba zariadenia pre duševne chorých páchateľov trestných činov sa začala v polovici mája 2020. Jeho kapacita je 75 lôžok v samostatných celách.