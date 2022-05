SÚD S KOČNEROM Andruskó opakoval, že sa bál o život: Pral som peniaze pre Bödöra! Marček vypovedať odmietol

Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

Právoplatný rozsudok si už vypočul vrah Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý vraždu sprostredkoval ŠTS odsúdil na 25 rokov aj Marčekovho bratranca Tomáša Szabóa

ŠTS uznal Kočnera a Zsuzsovú za nevinných, Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a prípad vrátil do Pezinka

V prípade rozhoduje senát pod vedením Ruženy Sabovej

kauza je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov

Najvyšší súd vyhovel Kočnerovej námietke a v senáte už nie je sudkyňa Pamela Záleská

Prokurátor namietal predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a sudcu Rastislava Stieranku, Najvyšší súd námietke nevyhovel

Tomáš Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Na poslednom pojednávaní vypovedali aj prokurátori

V utorok vypovedal otec Jána Kuciaka

Dnes je na pláne pokračovanie výpovede svedka Zoltána Andruskóa, aj odsúdeného Miroslava Marčeka

Aktualizované o 14:20 S otázkami pokračuje obhajca Mariana Kočnera Martin Pohovej. Kočnera v tomto prípade obchajuje aj Michal Mandzák, aj Andrej Šabík. Tí však na dnešnom pojednávaní nie sú prítomní. Najznámejší Kočnerov obhajca Marek Para je aktuálne väzobne stíhaný a má pozastavenú advokátsku prax.

Pohovej sa Andruskóa pýta na to, ako reagoval na to, keď mu Alena Zsuzsová zadala objednávku na vraždu Maroša Žilinku. Andruskó odpovedá, že bol šokovaný, lebo mu Zsuzsová dala peniaze. Tie si zobral, lebo sa bál o život. Kde tie peniaze dal si už nepamätá. Pohovej sa ho pýta, či zálohu 20-tisíc eur za vraždu Žilinku považoval za dostatočnú. "Tým, že som nemal žiadne skúsenosti a bál som sa o život, som ani nevedel, čo mám robiť," hovorí Andruskó.

Aktualizované o 12:50 Pojednávanie pokračuje otázkami obžalovaného Mariana Kočnera. Obžalovaný sa Andruskóa pýta, či mal k jeho osobe (ku Kočnerovi) priateľský vzťah. "Nakoľko som vás poznal len cez pani Zsuzsovú, do tej chvíle, kým som nebol vydieraný a nevyhrážali sa mi zabitím, tým, že som vás bližšie nepoznal, tak som si nič o vás nemyslel. Len potom som sa z vašej strany bál aj o život a ešte sa aj stále bojím," povedal Andruskó. Andruskó tvrdí, že Kočner sa mu priamo nevyhrážal, ale vyhrážala sa mu Zsuzsová v mene Kočnera.

Andruskó opäť opakuje, že poznal hierarchiu v zločineckej skupine, v ktorej mal byť nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, preto sa bál o svoj život.

Aktualizované o 11:30 Prokurátor Matúš Harkabus počas obednej prestávky na hlavnom pojednávaní

Aktualizované o 11:05 Andruskó vo svojej výpovedi uvádza, že pral peniaze pre nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra. "Vedel som o celej zločineckej skupine, aj o tej hierarchii, ktorú tam mali," hovorí svedok. Tvrdí aj to, že Alena Zsuszová z neho chcela spraviť bieleho koňa. Podľa jeho výpovede mu priniesla nejaké dokumenty k firme, kde bolo uvedené jeho meno, mal byť jej konateľom, no on s tým nesúhlasil. "Zabezpečil som z Maďarska pána, ktorý to na seba zobral," vypovedal Andruskó. Túto objednávku mal Andruskó komunikovať priamo s Kočnerom cez mobil Aleny Zsuzsovej.

Andruskó vypovedá aj o tom, ako prevzal peniaze od Zsuzsovej za objednávku vraždy Jána Kuciaka.

Galéria fotiek (8) Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Zdroj: Topky/Maarty Galéria fotiek (8) Pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizované o 09:55 Po porade senátu predsedníčka Ružena Sabová oznámila, že súd nepristúpi k výsluchu Marčeka, pretože už bol právoplatne odsúdený. Marčeka tak odvádzajú zo súdu. Pojednávanie pokračuje výpoveďou Zoltána Andruskóa.

Aktualizované o 09:10 Pokračuje hlavné pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Na lavici svedkov sedí Miroslav Marček, ktorý je už odsúdený za vraždu Kuciaka na 25 rokov väzenia. Marček je obvinení aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Marček na začiatku povedal, že chce využiť svoje právo nevypovedať. "Už som k tomuto vypovedal, sú to už štyri roky. Niektoré veci si už ani nepamätám ako presne boli a nechcem, aby bol v nich rozpor," povedal Marček. Sudkyňa Sabová povedala, že to nie je dôvod na to, aby nevypovedal. "Mám ešte jeden dôvod. Jeden z obžalovaných Tomáš Szabó je môj bratranec, som s ním v príbuzenskom vzťahu. A sám som bol opäť obvinený v prípade príprave vrážd prokurátorov," povedal Marček.

Na to reagoval jeden z obhajcov, že je preňho novinkou, že Marček je obvinený v prípade prípravy vrážd prokurátorov a navrhol, aby táto skutočnosť bola verifikovaná a zohľadnená pri čítaní svedeckých výpovedí. Prokurátori sú toho názoru, že nie sú naplnené podmienky na odopretie svedeckej výpovede minimálne vo vzťahu k vražde novinára Jána Kuciaka. Vo vzťahu k príprave vrážd prokurátorov súhlasili s tým a navrhli, aby boli prečítané zápsnice o skoršej výpovedi svedka.

Galéria fotiek (8) Darko Dragić

Zdroj: Topky/Maarty

Galéria fotiek (8) Darko Dragić

Zdroj: Topky/Maarty

Andruskó: Objednávateľom vraždy bol Kočner

Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedal odsúdený Zoltán Andruskó. Ten povedal, že nikdy netvrdil, že sa môže mýliť v tom, či bol objednávateľom vraždy Kuciaka Marian Kočner a sprostredkovateľkou Alena Zsuzsová.

Galéria fotiek (8) Miroslav Marček

Zdroj: Topky/Maarty

Narážal tak na rozhodnutie prvostupňového súdu. Predsedníčka senátu Ružena Sabová mu zakázala používať jej rozsudok pri svojej spontánnej výpovedi. Andruskó chcel poukázať na chyby, ktoré senát v oslobodzujúcom rozsudku Kočnera a Zsuzsovej spravil.

Galéria fotiek (8) Zoltána Andruskóa privádzajú na Špecializovaný trestný súd

Zdroj: Topky/Maarty

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala práve Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal k všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu.