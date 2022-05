Šutaj Eštok tvrdí, že vláda ľuďom nepomáha: Šipoš to odmieta

Šutaj Eštok odmieta, že by vláda ľuďom pomáhala. Čo sa týka riešenia inflácie, jedinou pomocou je podľa neho vládou schválených 75 eur ľuďom s deťmi na celý rok. To, o čom parlament rokuje, je podľa neho len ďalší bláznivý nápad ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Dodal, že Hlas-SD ponúkal svoje návrhy a nevie, že by minister na to reagoval.

Sulík navrhol stiahnuť protiinflačnú pomoc a poctivo ju pripraviť

Šipoš podčiarkol, že inflácia je vysoká a ľudia potrebujú pomoc. Práve rodiny s deťmi sú podľa neho najohrozenejšie. Tie si v zmysle Matovičovho návrhu budú môcť uplatniť daňový bonus. Čo sa týka bohatších rodín, Šipoš poznamenal, že si bonus uplatniť nemusia a môžu byť solidárne.

V súvislosti s financovaním Matovičových opatrení Šipoš priznal, že najväčšia časť pôjde z rozpočtov samospráv. Tvrdí však, že nepôjdu do mínusu a v ďalšom roku budú mať vyššie príspevky. Deklaroval, že rezort financií je otvorený pomoci, keď prídu s konkrétnymi problémami. Šutaj Eštok odmieta prepočty vlády. "Mňa to uráža a uráža to aj celé Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)," povedal s tým, že príjmy budú obciam a mestám chýbať.

OBČANIA AKO MATOVIČOVA MANŽELKA Igorovi Matovičovi spravuje rodinné financie manželka, lebo on sa im vraj nerozumie.... Posted by Matúš Šutaj Eštok on Thursday, May 19, 2022

Čo sa týka cien nafty a ropy, podľa Šipoša sa na Slovensku pohybujú medzi siedmimi najnižšími v rámci Európskej únie. Dodal, že ak by došlo k zvyšovaniu, rezort financií má možnosť i vôľu pristúpiť k ich zastropovaniu. Podľa Šutaja Eštoka bude nekonanie vlády stáť ľudí vysoké financie, pretože aj Slovnaft potrebuje generovať zisk a ceny určite porastú.

VČERA VLÁDA ➡️ DNES PARLAMENT POMOC RODINÁM II. ✅ Vláda SR na včerajšom rokovaní schválila návrhy ministra financií... Posted by Michal Šipoš on Wednesday, May 18, 2022

Na margo platov učiteľov Šipoš uviedol, že im chcú pridať, no rovnako potrebujú platy zvýšiť aj hasiči, zdravotníci a ďalšie profesie. "Konkrétne riešenie na to máme," uviedol, no nešpecifikoval ho. Hovorí, že teraz idú pomáhať rodinám a nedá sa pomôcť všetkým naraz. Financie na riešenie by sa dali podľa neho nájsť v zdanení alkoholu a hazardu, no SaS to blokuje.