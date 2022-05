OĽANO nemá problém s úvahami Matoviča: Odvoláva sa na koaličnú zmluvu a vládny program

"Je legitímna úvaha predsedu hnutia OĽANO Igora Matoviča, aby sme takúto neprimeranú výhodu v prospech poslancov parlamentu odstránili, pretože vidíme aj v prípade poslanca Fica, že namiesto toho, aby sa umožnil priechod spravodlivosti, poslanci nie sú z dôvodu falošnej solidarity ochotní vydať svojho kolegu do rúk súdu," uviedlo OĽANO. Odvoláva sa na koaličnú zmluvu a vládny program, ktoré hovoria o úprave právneho poriadku tak, že si každý bude pred zákonom rovný.

Na Slovensku takýto systém funguje

Podotklo, že súčasné "zvýhodnenie poslancov možno vnímať ako 'poistku' v tých štátoch, kde na miesto poslanca parlamentu nenastupuje náhradník, keďže tam skutočne hrozí, že by sa účelovými zadržaniami poslancov alebo ich vzatím do väzby mohli ovplyvňovať hlasovania poslancov o dôležitých zákonoch a otázkach verejného záujmu". Pripomenulo, že na Slovensku takýto systém funguje a poslanca vo väzbe by mal kto nahradiť v parlamente. "Úvahy niektorých odborníkov o nutnosti ponechania 'poistky' nie sú namieste," dodalo.

Plénum NR SR neschválilo žiadosť prokuratúry o vydanie poslanca Fica

Podľa strany Za ľudí je predčasné hodnotiť návrh, keď nie je známa jeho podoba. "Úlohou pracovnej skupiny je nájsť také riešenie, aby sa nedalo zneužívať napríklad účelovým väznením politikov pred dôležitým alebo tesným hlasovaním," ozrejmila strana.

Hnutie Sme rodina podčiarklo, že v prvom rade si treba uvedomiť, akým spôsobom by to niekto chcel zrušiť a čo by tým chcel dosiahnuť. "Ak sa máme jednoznačne vyjadriť, musíme si podrobne návrh preštudovať," uzavrelo. Úvahy o zrušení tohto ustanovenia v Ústave SR naznačil už Matovič po tom, ako plénum NR SR neschválilo žiadosť prokuratúry o vydanie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.

Domin si vie predstaviť zrušiť potrebu súhlasu NRSR so vzatím poslanca do väzby

Ustanovenie v Ústave SR o tom, že na vydanie poslanca Národnej rady (NR) SR do väzby je potrebný súhlas parlamentu, má svoj význam. Myslí si to ústavný právnik a zástupca vedúceho Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marek Domin. Uviedol, že by si však vedel predstaviť vypustenie tejto "poistky", pretože by naďalej o vzatí do väzby musel rozhodnúť nezávislý súd.

"Ustanovenie má chrániť poslancov ako reprezentantov občanov pred prípadným väzobným stíhaním založeným na politických dôvodoch," uviedol Domin. Keďže aj v prípade poslancov NR SR rozhoduje o samotnom vzatí do väzby nezávislý súd, označil za predstaviteľnú zmenu, že by sa rozhodovanie parlamentu o súhlase so vzatím do väzby vypustilo. "Neznamenalo by to totiž to, že by bol poslanec do väzby vzatý automaticky," podčiarkol.

Väčší význam má podľa neho nutnosť udeľovania súhlasu Mandátového a imunitného výboru NR SR so zadržaním poslanca pri trestnom čine. "V tomto prípade totiž garancia v podobe nezávislého súdu neexistuje a existovalo by preto riziko, že poslanec by bol účelovo, napríklad pred dôležitým hlasovaním, orgánmi výkonnej moci (polícia) zadržaný, a tým by mu bolo bránené dostaviť sa do NR SR," ozrejmil.