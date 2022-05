Petržalčania sa v noci zobudili so strachom: Zvuk sirén! Mestská časť má vysvetlenie, vraj je všetko inak, ako sa zdá

„Ahojte, prečo bola siréna, čo sa deje?“ pýtala sa ráno jedna z obyvateliek mestskej časti Petržalka. Narážala pritom na udalosť z noci, kedy mnohých Petržalčanov zobudil zvuk sirén. Pod príspevkom na sociálnej sieti v skupine Petržalčanov sa behom krátkej chvíle strhla búrlivá diskusia. Všetci chceli vedieť, či majú byť na pozore aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Tam sú totiž zvuky sirén pre prebiehajúc vojnu na dennom poriadku.

„Kamarát mi písal, že to počul zo Slovnaftu, že tam boli nejaké 2 červené svetlá. Tak či nešlo o nejaký poplach u nich,“ konštatoval jeden z obyvateľov. „A ja že sa mi to zdalo. Ale hej, bolo počuť okolo druhej ráno, ale nebolo to nejako hlasno, takže to tieto petržalské sirény, čo sú na panelákoch, asi neboli,“ dodala ďalšia obyvateľka. „Aj ja som počula sirény. Nevedela som, čo mám robiť, normálne som sa bála,“ napísala iná z obyvateliek. „Hej, aj my sme počuli a tiež nám nebolo všetko jedno,“ doplnil ďalší.

Iní sa, naopak, vyjadrovali, že sirény bolo počuť z Rakúska. „To bolo v Kittsee, horelo,“ napísal jeden z diskutujúcich, na čo mu ďalší odpovedali, že na to, ako je Kittsee od Petržalky vzdialené, bolo tie sirény silno počuť. Obyvateľ Kittsee však potvrdil, že zvuk sirén pochádzal z rakúskeho mesta. „Táto siréna zvoláva dobrovoľných hasičov, deje sa to často,“ vysvetlil.

K celej veci sa napokon po niekoľkých hodinách vyjadrila aj samotná samospráva na čele so starostom Jánom Hrčkom. Tá preverovala všetky možnosti, prečo boli v noci počuť sirény. Jednou z tých možností bolo aj to, že poplach sa spustil v bratislavskej rafinérii, to sa však napokon nepotvrdilo. "Sirény ani svetelná signalizácia, ktoré zaznamenali obyvatelia Petržalky, nepochádzali zo Slovnaftu,“ uviedla hovorkyňa samosprávy Mária Halašková. Podľa slov Slovnaftu sa v rafinérii neudiala žiadna mimoriadna situácia, ktorá by bola sprevádzaná zvukom sirén alebo svetelnou signalizáciou.

Chod výrobných jednotiek bol a je štandardný a v súlade s plánom. Zvuk sirén tak napokon má jednoduché vysvetlenie. „Poplašná siréna sa v noci ozývala zo susednej rakúskej obce Kittsee z dôvodu vypuknutia požiaru pri nákupnom centre K1, čo nám potvrdil tunajší dobrovoľný hasičský zbor,“ uzavrela Halašková.