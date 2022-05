Je Európska únia schopná fungovať bez ruských komodít? Jasné slová riaditeľa Siemensu! Tvrdá kritika politikov

Posledné dni a týždne sa vo veľkom hovorí o zbavení sa závislosti od ruskej ropy a plynu, ktoré plánuje Európska únia ako jednu z reakcií na vojnu na Ukrajine. Tú takmer pred tromi mesiacmi začalo Rusko. Je to však reálne? Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Siemens Vladimíra Slezáka nie je únia schopná fungovať bez ruských komodít. „Nie, jedným slovom nie. Ak máte nastavenú ekonomiku niekoľko desaťročí na to, že máte spoľahlivé, možno lacné, možno drahé zdroje, na ktoré sa viete spoľahnúť, tak akýkoľvek zásah sa spraví, pôjde o majoritný zásah. A na ten sa treba dlhodobo pripravovať,“ ozrejmil svoje obavy Slezák v diskusnej relácii televízie TA3 Tak Takto?!. Ako dodal, podľa jeho názoru nie je ruský prezident Vladimir Putin odkázaný na to, či Slovensko bude, alebo nebude čerpať suroviny od nich.

„Nie je na to odkázaný, pretože on tie toky presmeruje inde. A pre tých, ktorí to ešte nevedia – Putin má na druhej strane tejto planéty spojencov, ktorí si od neho tie energetické zdroje kúpia. Na konci dňa to postihne nás, bohužiaľ,“ upozornil šéf Siemensu. Rovnako poukázal na to, že ani Slovensko, ani Európska únia, nie je na takúto situáciu pripravená, čo je však na druhej strane pochopiteľné, keďže sme si ju donedávna nevedeli predstaviť a neboli sme ňou konfrontovaní. Skritizoval aj to, že Európska únia chce dať Slovensku výnimku v dovoze ropy a zemného plynu. A to z dôvodu, že o tom, či tieto suroviny budú pre nás vôbec dostupné, nerozhoduje ani EÚ, ani Slovensko, ale len dodávateľ, teda Rusko. „Desí ma, že politici nerobia žiadne analýzy o dopadoch, čo všetko sa môže stať, ak sa odpojíme od ruských surovín,“ uviedol Slezák.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Nový návrh USA

Predstavitelia amerického ministerstva financií v utorok uviedli, že plánujú na tohtoročnom stretnutí skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta) navrhnúť, aby európske štáty uvalili clá na ruskú ropu ako rýchlejšiu alternatívu k ropnému embargu. Európska únia (EÚ) zvažuje postupné embargo na dovoz ruskej ropy v rámci ďalšieho balíka sankcií proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. Ale niektoré východoeurópske štáty majú obavy o dodávky a svoju energetickú bezpečnosť, čo je predstavuje hlavnú prekážku tohto plánu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Colný mechanizmus, ktorý sa chystajú predložiť Spojené štáty, by bol navrhnutý tak, aby udržal ruskú ropu na trhu, ale obmedzil objem príjmov, ktoré môžu do Moskvy plynúť z exportu, povedali novinárom v Bruseli predstavitelia ministerstva financií USA. Ministri financií a guvernéri centrálnych bánk skupiny G7 majú spolu rokovať v Bruseli koncom tohto týždňa.

Vzhľadom na to, že ruská ropa sa predáva so zľavou v porovnaní s globálnymi referenčnými cenami komodity, clo by sa mohlo stanoviť na úrovni, ktorá by zachytila časť tohto rozdielu a zároveň by znížilo zisky Ruska, uviedli americkí predstavitelia. Ale muselo by byť na úrovni, aby Rusko zarobilo viac, ako sú jeho výrobné náklady, čo by ho motivovalo pokračovať vo vývoze, dodali. Ponechaním ruskej ropy na trhu by sa podľa USA zabránilo tiež potenciálnemu ďalšiemu prudkému nárastu cien ropy, ktorý by mohlo spôsobiť európske embargo.