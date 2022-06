Olaf Scholz skritizoval plán britskej vlády: Môže spôsobiť obchodnú vojnu s EÚ a porušuje dohodu

Londýn chce totiž po novom zrušiť colné kontroly na dovoz niektorých tovarov do Severného Írska zo zvyšku Británie. To je však v rozpore s ustanoveniami platnej pobrexitovej obchodnej dohody medzi Britániou a EÚ, ktorú britský premiér Boris Johnson pred menej ako dvoma rokmi podpísal s EÚ.

"Toto je veľmi poľutovaniahodné rozhodnutie, ktoré britská vláda robí," povedal Scholz v pondelok po stretnutí so slovenským premiérom Eduardom Hegerom v Berlíne. "Toto je odklon od všetkých dohôd, ktoré sme uzavreli my ako Európska únia a Británia. A nie je na to ani žiadny dôvod," dodal.

Severnému Írsku vďaka protokolu po brexite zostala otvorená hranica s Írskom, ktoré je naďalej členom Únie, a chráni sa tým jednotný trh EÚ. Zároveň však Severné Írsko čiastočne stratilo doterajšie pevné putá so zvyškom Británie, pretože niektoré tovary putujúce medzi oboma časťami ostrovnej krajiny teraz podliehajú prísnym kontrolám.

Severoírsky protokol, ktorý je súčasťou brexitovej dohody dosiahnutej v roku 2019, má zabrániť kontrolám tovarov smerujúcich do Írskej republiky, členského štátu EÚ, aby sa zabránilo oživeniu konfliktu medzi odporcami a podporovateľmi zjednotenia týchto dvoch častí ostrova Írsko. O návrhu zmeny severoírskeho protokolu má debatovať a neskôr hlasovať britský parlament, nie je však jasné, či vláda v pondelok zverejnený návrh skutočne dokáže presadiť.