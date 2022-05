Exminister Mihál spomenul Matovičov daňový bonus a už bol oheň na streche: Podľa šéfa OĽaNO šíril bludy!

NAŽIVO Igor Matovič k pomoci rodinám:

Exminister práce, analytik a odborník na dane Jozef Mihál sa v krátkosti venoval cez formy niekoľkých príkladov Matovičovej novele. Na začiatku jej dokonca aj tlieskal. "Šikulky na ministerstve financií v posledných dňoch nezaháľali a pôvodný model Igora Matoviča (kedy nový DB (daňový bonus, pozn.red.) mal byť len do výšky splatnej dane) prerobili tak, aby to bolo síce parádne komplikované, ale aby sa DB naozaj drvivej väčšine rodín na Slovensku zvýšil. Kritika uvedená aj na tejto stránke padla na úrodnú pôdu, čo kvitujem a gratulujem," píše Mihál.

Matovič k téme pomoci rodinám dnes navyše organizuje tlačový brífing na ministerstve financií.

Tak, už vieme, ako to Igor Matovič myslí s novým daňovým bonusom. Šikulky na ministerstve financií v posledných dňoch... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Monday, May 16, 2022

Mihál očakáva nižšiu daň na rok 2023

Následne Mihál novelu rozpracoval na jednotlivých príkladoch rodín s viacerými počtami detí. "Zostáva mi vysvetliť laickej verejnosti, čo je to čiastkový základ dane," pozastavil sa Mihál. "Pri výpočte pre rok 2023 uvažujem s rovnakou NČZD (nezdaniteľná časť základu dane, pozn. red.), aká platí na rok 2022, v skutočnosti bude možno o 7%, možno o 10% vyššia, a tak v skutočnosti bude v roku 2023 daň o niečo nižšia," konštatuje Mihál.

Matovič to už nevydržal

To, že minister financií má na podobné názorové nezhody priam fotografickú pamäť, potvrdil aj jeho komentár, ktorý sa objavil pod statusom Mihála. Matovičovi je vraj ľúto že Mihál "šíril bludy". "V návrhu sme vôbec nikdy neuvažovali o daňovom bonuse len do výšky zaplatenej dane (ak to náhodou niekde zaznelo, tak určite omylom). Ak by sa SaS o pomoc rodinám aspoň trošku zaujímala, parametre mala dávno k dispozícii," udrel si Matovič do liberálov.

Postrašili ste ľud, ako s 25-percentnou daňou

"Druhá vec - nie je pravda, že šikulky na mf rýchlo v strese z Tvojho statusu niečo vyrábali. Jednoducho ste sa neopýtali na parametre, domysleli ste si … a postrašili ste ľudí. Presne tak ako s 25% DPH," vyčíta Mihálovi Matovič.

Mihál mu po tomto kritickom komentári povedal, že o týchto veciach si "myslia svoje" a že je tiež rád, že sleduje jeho účet na sociálnej sieti. "Načo sú potom dobré tie limity, 20%, 27%, ... 55% ... mali ste to nechať tak ako doteraz, DB nekrátiť a podmieniť ho hrubým príjmom aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy. A bol by pokoj," poradil ešte na záver Matovičovi daňový expert Mihál.