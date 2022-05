Envirorezort chce zlepšiť situáciu so stretmi ľudí s medveďmi

"MŽP otvára podporu na pomoc obciam, ktoré sa nachádzajú na území s výskytom medveďa hnedého. Obce budú môcť získať financie na zabezpečenie stojísk s odpadom, ale aj na nákup fotopascí, techniky určenej na školenia či vybavenie priamo pre obyvateľov, a to najmä spreje proti medveďom a nástroje na plašenie medveďa zvukom či svetlom," doplnil rezort. Výzva má byť vyhlásená na webe rezortu.

"Musíme zabrániť kolíziám s medveďmi, ale súčasne nepripustiť neriadené odstrely medveďa ako zákonom chráneného druhu. Posilňujeme Zásahový tím pre medveďa hnedého a jasne zadefinujeme problémové medvede, ktoré vyradíme z populácie," uviedol minister Ján Budaj (OĽANO). O plánovaných krokoch informoval aj zástupcov regiónu Podpoľania. Podčiarkol, že riešenie musí byť otvorené pre všetky obce, ktoré nahlásia problém. Vyzval starostov, aby kolízie medveďa hlásili priamo ministerstvu, aj cez Zelenú linku.

Rezort avizoval rozšírenie zásahového tímu, ktorý bude v regiónoch spolupracovať so starostami. Doplniť ho majú odborní pracovníci z národných parkov a dobrovoľníci spomedzi domácich poľovníkov. Riadiť ich majú pracovníci zásahového tímu. MŽP upozornilo, že pri problémoch s populáciou medveďa na Poľane je potrebné zistiť aj príčinu, pretože medveď ako predátor môže zvyšovať svoje počty len tam, kde má nadbytok potravy. Upozornil na nelegálne krmoviská, ktoré sa vyskytujú v tejto oblasti a môžu súvisieť i s nelegálnym lovom medveďov či s takzvanou fototuristikou.

Ľudia na Podpoľaní aj naďalej volajú po riešení

Obyvatelia Podpoľania sú zvyknutí na spolužitie s prírodou a zvieratami, pri útokoch medveďa hnedého na ľudské obydlia sú však bezradní. Na pondelkovom tlačovom brífingu v Detve to povedal podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec. Ako hovorí v súvislosti s jedincami, ktoré behajú po dedinách a mestách pod Poľanou pomedzi domy, nepomôže nič iné iba odstrel. "Ľudia sú bezradní. Ak sa budú stretnutia so šelmami opakovať, sme pripravení organizovať verejné protesty," zdôraznil pred novinármi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prítomní boli počas Malatincovho vyhlásenia aj občania, ktorí v miestach výskytu šelmy medzi obydliami bývajú. Obyvateľka detvianskej ulice Nová Ves Dana Moravčíková uviedla, že medvede sa po ulici často prechádzajú. Podotkla tiež, že sa ich objavuje aj viac a tieto "výjazdy" sa opakujú. "Susedovcom vošiel do letnej kuchynky a rozbil ju. Je to nenormálne. Mám strach pustiť syna večer na ulicu, keď chce ísť von," spomenula obyvateľka Detvy.

Pripojil sa aj Jozef Uhrin z detvianskej miestnej časti Laštek. Poznamenal, že situácia je nemysliteľná a nepáči sa mu, že sa ľudia boja púšťať deti z domu. "Aj my, starší, sa bojíme, že nám cez obed vojde do dvora. Pred dvomi alebo tromi rokmi sa objavil medzi domami iba niekedy, aj to iba v noci," pripomenul s tým, že mu medveď viackrát vošiel pred dom, stihol ho však odplašiť a škody mu tak nespôsobil.