Daň z ropy? Ak ju neschválime, Matovič plánuje cenovú reguláciu ako Maďari: Toto už Sulík vetovať nemôže!

BRATISLAVA - Alternatívou k zavedeniu navrhovanej mimoriadnej dane z rozdielu medzi cenami na Slovensku spracovanej ruskej ropy a ropy typu Brent, je zavedenie cenovej regulácie na motorové palivá. Pred stredajším zasadnutím vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

O návrhu na zavedenie novej dane pre rafinériu Slovnaft by mala rokovať vláda, koaličná SaS však podľa jej predsedu a ministra hospodárstva Richarda Sulíka plánuje návrh vetovať. Cenovú reguláciu už podľa Matoviča Sulík vetovať nemôže.

Ak to Sulík chce vetovať, budeme postupovať podobne ako v Maďarsku

"Ak to Sulík chce vetovať a ostatní koaliční partneri povedia, že si necháme iba tak utiecť 300 miliónov zo štátneho rozpočtu, lebo Sulík chce chrániť majiteľov Slovnaftu z Maďarska, tak v tom prípade my na ministerstve financií (MF) spustíme reguláciu v duchu ako v Maďarsku," povedal Matovič.

Matovič v utorok (17. 5.) oznámil, že plánuje predložiť návrh na zavedenie novej dane, ktorá by sa mala týkať zvýšeného rozdielu medzi cenami ruskej ropy a ropy typu Brent. Slovnaft podľa ministra mesačne zarába iba na tomto rozdiele mesačne okolo 100 miliónov eur. Od novej dane si minister sľubuje prínos do štátneho rozpočtu vo výške okolo 300 miliónov eur ročne.

Sulík kope za zbohatlíkov

"Oni všetko vetujú. Všetky dane, ktoré by mali vziať peniaze oligarchom a zbohatlíkom, všetko vetujú. Teraz sa ukazuje, kto za koho kope. Tri strany v koalícii tu kopú za rodiny a jedna strana tu kope za zbohatlíkov a v prípade Slovnaftu chce dobrovoľne, aby sme zaplatili 300 miliónov Maďarsku. Tomu sa v našej Ústave hovorí vlastizrada," povedal Matovič.

Budeme vetovať všetky daňové návrhy

Sulík oznámil, že zvyšovanie akýchkoľvek daní je pre SaS "červenou čiarou" a bude návrh vetovať. Nová daň by sa podľa neho automaticky premietla do zvýšenej ceny motorových palív, čo však Matovič odmieta a odvoláva sa na ústnu dohodu s vedením rafinérie.

"Budeme vetovať nové dane, budeme vetovať navýšenie daní, to je pre nás červená čiara, pretože to sme voličom sľúbili. Vetujeme všetky daňové návrhy," uviedol Richard Sulík. Žiadna dohoda podľa neho neexistuje, keďže Slovnaft má vlastnú cenotvorbu a nevie zaručiť zastropovanie cien. Návrh videl včera večer a nestihol si ho preštudovať celý.

Strana Za ľudí rešpektuje veto SaS na zvyšovanie daní

Strana Za ľudí rešpektuje veto strany SaS na zvyšovanie daní. Uviedla to pred rokovaním vlády podpredsedníčka vlády Veronika Remišová. "Veto SaS rešpektujeme, je to základ koaličnej zmluvy. Aj keď s tým nesúhlasíme, budeme to rešpektovať," spresnila. Pripomenula, že koalícia o pomoci ľuďom rokuje už tri mesiace. "A po troch mesiacoch dostaneme na stôl konkrétny návrh (SaS), čo mi príde veľmi nekonštruktívne," povedala. "Viem si však predstaviť v rámci nejakej otvorenej diskusie, že z návrhu SaS podporíme nejakú časť. Cieľom je nájsť kompromis. Pokiaľ sa nedohodne inak a pokiaľ bude platiť veto SaS, ja veto rešpektujem," dodala Remišová.