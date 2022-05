ÚVO vydal materiál k dodatkom pre situáciu v stavebníctve, je odkonzultovaný s EK

Galéria fotiek (2) Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal v nedeľu (15. 5.) avizovaný materiál k uzatváraniu dodatkov k zmluvám. Vznikol v súvislosti so situáciou v stavebníctve. Ide o všeobecné metodické usmernenie, ktoré bolo odkonzultované na pracovnej úrovni so zástupcami Európskej komisie (EK). Oznámil to v pondelok predseda ÚVO Miroslav Hlivák.