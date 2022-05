Kampaň polície varuje pred podvodmi na Slovensku: Pozor na amerických vojakov, ide o tisíce eur

Internetových podvodov je v súčasnosti neúrekom a mnohí sa koľkokrát nevedia zorientovať, čo podvod je a naopak, čo ešte nie. Polícia preto nenechala nič na náhodu a upozorniť na najčastejšie podvody, s ktorými sa Slováci na internete stretnú. A to pomocou kampane „Nenaletím ako malé dieťa“. „Toto je teta Boženka. Boženka vie, že na internete si má dávať pozor na podvodníkov. Vie, že keď jej napíše americký vojak, ktorý jej vyznáva lásku a chce jej poslať darček, tak ho ignoruje a jeho profil zablokuje,“ upozornila polícia na sociálnej sieti.

Archívne VIDEO Preventívna kampaň polície: Podvodník mňa nedostaneš

Podľa ich slov je totiž téma zahraničných vojakov, lekárov, dobrovoľníkov či princov už dobre známa, napriek tomu sa vždy nájde niekto, kto podvodníkom naletí. Zvyčajne to je staršia osamelá dáma, ktorá sa obeťou podvodu stane. „Princíp je vždy rovnaký. Podvodníci si podľa profilovej fotky väčšinou vyhliadnu staršiu ženu a začnú jej v súkromných správach vyznávať lásku. Typickým znakom tohto podvodu je lámaná slovenčina. Podvodník totiž komunikuje cez Google translator. Postupne si získa dôveru a náklonnosť obete, a potom, keď si je už istý, že ju má spracovanú, vymyslí si príbeh tom, že je v tiesni, potrebuje letenku, alebo poslať darček - a žiada od nej nemalé peniaze,“ uviedli policajti.

NENALETÍM AKO MALÉ DIEŤA (2.): TOTO JE TETA BOŽENKA ➡️Pripravili sme špeciálnu kampaň s názvom "Nenaletím ako malé... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Sunday, May 15, 2022

Naopak, teta Boženka, ktorá je tvárou kampane, však vie, že americký vojak slovensky nerozumie a nevie povedať ani slovo a preto mu žiadne peniaze neposiela. A to aj z dôvodu, že ak by sa stala obeťou podvodu, tak by sa k svojim peniazom už nikdy nedostala. Podvodníci totižto častokrát operujú z druhého konca planéty a sú takmer nevystopovateľní. „Preto, ak nechcete prísť o svoje peniaze, nepíšte si s podozrivými neznámymi profilmi. Je to mimoriadne nebezpečné,“ uzavreli muži zákona.