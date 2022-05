Čo sa stalo v stredu na Podpoľaní? Inštitúcie priniesli viac svetla: Jeden z mužov nemá tvár! Žiadajú reguláciu šeliem

HRIŇOVÁ - V stredu podvečer mnohých šokovala a vystrašila správa o tom, že v blízosti Hriňovej napadla medvedica dvoch turistov. Jedného z nich previezli leteckí záchranári vo vážnom stave do banskobystrickej nemocnice, druhý mal väčšie šťastie a z útoku si odniesol "len" pár zranení a posttraumatický šok. Inštitúcie teraz priniesli viac informácii do toho, čo sa vlastne na Podpoľaní v strede týždňa stalo. Z ich slov doslova mrazí!

Bližšie informácie k tomu, čo sa v stredu večer stalo, priniesli aj Lesy Slovenskej republiky, Tie na sociálnej sieti uviedli, celý incident sa stal v lokalite Drábovka v blízkosti horského hotela Poľana. Medvedica, ktorá dvoch turistov napadla, mala pri sebe tri mláďatá. Jeden z napadnutých bol dokonca zamestnanec OZ Horehronie a nenechal nič na náhodu. On, aj jeho kamarát boli vybavení sprejmi proti medveďom, ktoré síce počas útoku použili, no tie nepomohli.

Archívne VIDEO Poľovnícky referent OZ Poľana: Slovensko sa nafúknuť nedá, medveďov je tu veľa

"Jeden muž utrpel vážne zranenia najmä v oblasti tváre, vrtuľník ho previezol do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, druhého muža previezla sanitka s poraneniami nôh a ramena do zvolenskej nemocnice. Na mieste zasahovali záchranári, hasiči, policajti, Zásahový tím pre medveďa hnedého, na miesto boli privolaní aj zástupcovia CHKO Poľana a OZ Poľana. Záchrannú akciu komplikoval náročný terén," ozrejmila štátna inštitúcia.

Ako následne dodali, na mieste činu sa vo štvrtok konala rekonštrukcia prípadu, ktorého sa zúčastnili pracovníci Lesov SR, Chránenej krajinnej oblasti Poľana a Občianskeho združenia Poľana. "Vzhľadom na narastajúci počet konfliktných situácií medzi človekom a medveďom je nevyhnutné, aby sme danú tému otvorili celospoločensky a hľadali na ňu zodpovedné riešenia, ktoré budú chrániť životy ľudí," uzavrel štátny podnik.

Jeden z mužov nemá tvár

Podľa riaditeľky Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana Vladimíry Fabriciusovej bol pohľad na mužov, ktorých sa podarilo nájsť zhruba po dvoch hodinách, strašný. Fabriciusová bola na mieste aj spolu so záchrannými zložkami, ktoré mužov zachraňovali a prípad dokumentovali. Podľa jej slov išli muži po žltej turistickej značke a fotografovali si okolitú prírodu, keď na nich zaútočila medvedica. „Jeden z mužov nemá tvár,“ povedala Fabruciosová pre portál sme.sk. Zranenia druhého muža nie sú vážne, údajne má dohryzené plece, má však posttraumatický šok, pretože medvedica sa po útoku vrátila.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Hasičský a záchranný zbor

„Keď na nich zaútočila, jednému sa podarilo z miesta odbehnúť ďalej. Keď medvedica odišla, vrátil sa ku kamarátovi, no v tom sa medvedica vrátila. To nie je zvyčajné,“ dodala riaditeľka CHKO. Muž z dvojice, ktorý nebol vážne zranený, napokon vyliezol na strom, odkiaľ zavolal Fabriciusová však lezenie na strom neodporúča, medveď môže vyliezť za človekom, aj keď v tomto prípade to mužovi pomohlo.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Hasičský a záchranný zbor

Muža s vážnymi zraneniami museli záchranári najskôr stabilizovať a uviesť do umelého spánku. Následne ho naložili na palubu leteckých záchranárov. "Po rekognoskácii terénu bol lekár priamo k miestu nešťastia vysadený pomocou palubného navijaka. Jeden z nich (45) utrpel vážne poranenia v oblasti tváre a hrudníka. Primárne ošetreného, v umelom spánku si ho od posádky rýchlej lekárskej pomoci prevzal lekár leteckých záchranárov do svojej starostlivosti a pripravil ho na evakuáciu z miesta pomocou lanovej techniky," informovali záchranári s tým, že počas medzipristátia bol pacient preložený na palubu vrtuľníka a následne transportovaný do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Záchranársky vrtuľník z Banskej Bystrice bol včera večer vyslaný na pomoc do k.o. Hriňová, kde boli v lesnom teréne... Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Thursday, May 12, 2022

Jasná výzva starostov!

Starostovia a primátori na Podpoľaní volajú po riešení podľa nich neúnosného stavu populácie medveďa hnedého. Ich obavy opäť zosilneli po útokoch, ktoré sa odohrali v uplynulých dňoch na Kyslinkách pri Hrochoti a v blízkosti horského hotela na Poľane. Ako na brífingu v Detve vo štvrtok uviedol primátor Detvy Ján Šufliarský, samosprávu často kontaktujú obyvatelia, ktorí hlavne v okrajových častiach mesta vídavajú medvede a obávajú sa napríklad ráno púšťať deti do školy alebo večer na krúžky.

"Ľudia nám už hlásili aj to, že videli pohromade 11 medveďov," podotkol. "Škody nám však hlásia včelári, majitelia oviec, ale aj bežní obyvatelia, keď im medveď poničil kuríny na dvoroch," vymenoval. Podľa poľovníckeho referenta OZ Poľana Martina Nôžku je nesporné, že už aj veľké medvede schádzajú do údolí, čo v minulosti nebolo. Populácia na Poľane sa pri tom za niekoľko uplynulých rokov výrazne zväčšila. Pripomenul, že pri výskume, ktorý sa robil v roku 2014, bolo na území o rozlohe 60 000 hektárov zaznamenaných 158 medveďov. Dnes sú však podľa neho tieto čísla výrazne vyššie. "Kedysi mala totiž medvedica len jedno či dve medvieďatá, dnes ich už pri matke vídať tri či štyri a dokonca bola videná medvedica s piatimi medvieďatami," dodal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Hasičský a záchranný zbor

Primátor mesta Hriňová na sociálnej sieti pripomenul, že útok na človeka medveďom sa stala v stredu, ale aj v pondelok v Kyslinkách, kde medvedica s mladými napadla lesníka. "Lesníci, poľovníci, obyvatelia Podpoľania, samosprávy, dokonca pracovníci Štátnej ochrany prírody dlhodobo upozorňujú na potrebu regulácie populácie medveďa hnedého na Poľane. Ich stavy sa už dnes považujú za neúnosné. Situácia si vyžaduje zásadné riešenia zo strany zodpovedných pracovníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky," ozrejmil.

Dnes podvečer došlo k útoku medveďa na turistov neďaleko horského hotela na Poľane 😥 Pred dvoma dňami napadla medvedica... Posted by Stanislav Horník on Wednesday, May 11, 2022

Envirorezort podáva trestné oznámenie

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý je podľa presvedčenia rezortu zodpovedný za nelegálne prikrmovanie medveďov. Pričom nehľadí na riziko, ktoré tým spôsobuje, tvrdí envirorezort. MŽP SR tak reaguje na udalosti uplynulých dní v regióne Podpoľania, kde došlo ku kolízii človeka a medveďa hnedého.

Na základe predbežných zistení Zásahového tímu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v obidvoch prípadoch išlo o kolíziu medvedice s tromi mladými. Envirorezort upozorňuje verejnosť, že v tomto období je medvedia ruja a samice si strážia svoje mláďatá pred dospelými samcami, ktorí pre získanie medvedice zvyknú mláďatá usmrtiť. "Medvedice vyhľadávajú pocit bezpečia. Na človeka útočia len pri ohrození mláďat, na ich obranu," uviedli z MŽP SR.

Lokalita Podpoľania je v stálej pozornosti ochranárov, pretože sa podľa envirorezortu od ostatných líši tým, že sú tu dlhoročne a v rozpore so zákonom prikrmované medvede s cieľom pytliactva alebo vynúteného odstrelu. Ďalším problémom Podpoľania sú podľa ministerstva aj takzvané fotokryty. Ide o miesta, z ktorých si návštevníci fotia medveďov v ich prirodzenom prostredí. MŽP si počká na výsledky vyšetrovania, ktoré spresní príčinu stredajšieho (11. 5.) útoku. MŽP SR okrem podania trestného oznámenia predstaví v blízkej budúcnosti projekt zameraný na podporu obcí, kde sa vyskytujú karpatské šelmy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Ministerstvo životného prostredia

Polícia: Ako sa správať, keď stretnete medveďa?

K celej veci sa na sociálnej sieti vyjadrila aj polícia. Tá ľuďom zverejnila upozornenia, ako by sa pri strete s medveďom mali správať. Podľa Jaroslava Slašťana zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého odporúča, aby sme sa vyhli stretu s medveďom, nasledovné:

navštevovať les len počas dňa, nikdy nie skoro ráno, alebo večer

vyhýbať sa húštinám, alebo mladinám, kde môže medveď odpočívať

chodiť v skupinách a po frekventovaných turistických chodníkoch

vydávať akustické prejavy, aby medveď o vás vedel a nedošlo k jeho prekvapeniu

nechodiť do lesa v zlých poveternostných podmienkach, v hmle, alebo v daždi, kedy zvukové vplyvy, či opačný vietor môžu spôsobiť, že vás medveď v lese nezaregistruje

ak máte so sebou psa, majte ho uviazaného na vôdzke, aby nedošlo k vydráždeniu medveďa

AKO SA VYHÝBAŤ STRETU S MEDVEĎOM A ČO ROBIŤ, KEĎ MEDVEĎA STRETNETE? 🐻 Včera večer boli záchranné zložky privolané do... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Thursday, May 12, 2022

Ak už k stretu človeka s medveďom príde, tak by sme sa podľa Slašťana mali šelme prihovoriť, aby o nás vedel a následne pozorovať jeho reakcie, neutekať, neotáčať sa, nepozerať sa medveďovi do očí, ale pomaly vycúvať a vzdialiť sa.