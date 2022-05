V Podpoľaní to vrie: Ďalšie zábery medveďov neďaleko domov! Obyvatelia zvolávajú protest, čo na to Budaj?

Útoky, šelmy prechádzajúce sa v okolí domov, či ďalšie problémy riešia v posledných týždňoch obyvatelia Podpoľania a blízkeho okolia. Po poslednom útoku pri Hriňovej, kedy medvedica v sprievode troch mladých napadla dvoch turistov, pričom jeden z nich mal vážne zranenia tváre, sa boja o svoje životy. Podľa podpredsedu Banskobystrického kraja Romana Malatinca je situácia natoľko neúnosná, že sa mnohí boja pustiť svoje deti samé von, alebo čo i len na návštevu k susedovi, keď sa zotmie.

Kompetentných preto žiadali o vyriešenie situácie a reguláciu populácie medveďov. No nič sa nestalo. A to aj napriek tomu, že zhruba pred necelými dvoma týždňami zavítal na Podpoľanie aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). No riešil veci, ktoré obyvateľom neboli veľmi pochuti. Budaj sa totiž stretol s lesníkmi, ktorí fotia v lese divú zver, najmä šelmy ako rysy, vlky, pričom tie láka na mŕtvu zver. Medvede však podľa ich slov takto nelákajú. Budaj totiž konštatoval, že búdka, odkiaľ lesníci fotia zver, je hlavným dôvodom, prečo pred takmer mesiacom napadla medvedica dvoch turistov. Lesníci to však odmietajú.

„Fotografovanie sa robí krátku dobu, v čase medvedej ruje, kedy je fotenie atraktívne, pretože vtedy sú aktívne aj samce a máme jedinú možnosť v roku ich nafotiť. Nikdy ich však nelákame živočíšnou návnadou, ani medom, nikdy sa to takto nerobilo,“ povedal pre RTVS zoológ a fotograf Tibor Pataky. Podľa odborníkov sa v Podpoľaní nachádzajú tri medvede na tisíc hektárov, čo je údajne najviac z celej Európskej únie. Celkovo žije v tomto regióne asi 200 jedincov. Návšteva Budaja však dopadla tak, že nelegálne vnadiská, ktoré minister hľadal, nenašiel. Podľa jeho slov však envirorezort zabezpečí stabilný stav v tomto probléme. „To vás uisťujem,“ povedal.

Napriek tomu sa však počas víkendu objavili viaceré videá, ktoré zachytávajú medvede potulujúce sa v intravilánoch obcí. Jeden sa dokonca mal pohybovať pri cintoríne, ďalší za domami obyvateľov. „Doma… Každým dnom bližšie. Žerie malé jelenča. Nabudúce to bude náš pes? Alebo niečo horšie? Stále je ich malo?!“ pýta sa nahnevaná obyvateľka Podpoľania.

Obyvateľovi obce Hiadeľ v banskobystrickom okrese sa podarilo rovnako natočiť medvedicu s dvomi mladými za jeho domom. Stať sa tak malo ešte 25. mája v noci. Podľa Romana Malatinca zaútočil medveď aj na včelíny v obci Iviny. „Zasahový tím nebere telefón. Dokedy nás nebudú brať vážne?“ pýta sa.

Problémy s medveďmi však nemajú len na strednom Slovensku, ale aj na severe. Všímavému Slovákovi sa totiž v nedeľu nadránom podarilo natočiť dvoch medveďov prebiehajúcich cez cestu pri Tatranskej Lomnici. Dospelého medveďa videli údajne aj v Trstenej. Na jeho prítomnosť upozornila samospráva na sociálnej sieti.

"Členovia Poľovníckeho združenia Urbár Trstená oznamujú občanom mesta a blízkeho okolia, že v katastri mesta Trstená – lokalita Halečková bol spozorovaný samec medveďa hnedého. Vzhľadom na túto skutočnosť a prebiehajúcu medvediu ruju, odporúčame občanom obmedziť pohyb v prírode predovšetkým ráno, večer a v noci, ale tiež počas dňa v hustej vegetácii, v miestach so zhoršenou viditeľnosťou alebo blízko zdrojov potravy," upozornili.

Protest už o pár hodín

Ľudia na Podpoľaní aj naďalej volajú po riešení problému s medveďmi v intravilánoch obcí. Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec pripomína, že situácia sa nerieši a obyvatelia regiónu preto budú protestovať. Informuje o tom v pozvánke, ktorú poskytol pre Topky.sk.

Z pozvánky vyplýva, že zhromaždenie sa začína v utorok o 18. hodine pred kostolom v Detve. Podľa organizátorov ním občania vyjadria obavy o vlastné životy. Zdôrazňujú, že medvede im behajú popri obydliach a ničia im majetok. "Na proteste budú predstavené kroky, ktoré volení zástupcovia občanov podniknú v nasledujúcich dňoch," priblížil.

Reakcia ministerstva

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR kolízie medzi ľuďmi a medveďmi v obciach alebo v ich blízkom okolí považuje za neprípustné. Uvádza to vo svojom stanovisku s tým, že mestám pomôže s opatreniami. Patria medzi ne napríklad zníženie množstva medveďom dostupnej potravy i dostatočné zabezpečenie odpadov. Medveďa by tak nelákali do osídlených oblastí. Podľa MŽP je to aj podpora osvetlení v obciach, ktoré sa nachádzajú v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa.

Doplnilo, že k napraveniu správania medveďa hnedého pomôže aj intenzívnejšie plašenie. "Preto je potrebné aktualizovať manuál, ktorým sa riadi zásahový tím. Ten bude prehodnocovať aj podmienky, pri ktorých sa jedince medveďa hnedého vyradia z populácie," zhrnulo s tým, že pomôže aj rozšírený tím pre zásah, ktorý v týchto dňoch naberá nových členov. "Vďaka jeho posilneniu sa skráti obdobie medzi identifikovaním problémov a ich odstránením," podotýka.