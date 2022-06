VIDEO Na dobrovoľnú vojenskú prípravu sa prihlásilo vyše 500 ľudí, vycvičia do 150

BRATISLAVA - Na dobrovoľnú vojenskú prípravu (DVP) sa tento rok prihlásilo 527 záujemcov. Rezort obrany s nimi ďalej komunikuje ohľadom kompletizácií žiadostí a dokumentov, ich reálny počet tak bude známy až po dokončení procesu. Výcvik môže absolvovať najviac 150 ľudí. Uviedla to hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Pre porovnanie, v roku 2019 sme evidovali 122 žiadostí a v roku 2018 ich bolo 180," priblížila hovorkyňa. Ako pripomenula, predchádzajúce dva roky sa DVP pre pandémiu ochorenia COVID-19 nerealizovala. Do dobrovoľnej vojenskej prípravy môžu byť prijatí občania vo veku 19 až 55 rokov, ktorí v stanovenom termíne podali žiadosť a úspešne absolvujú prijímacie konanie. Posudzuje sa fyzická zdatnosť, psychická odolnosť a zdravotná kondícia.

O čom je dobrovoľná vojenská príprava?

Výcvik je plánovaný v termíne od 6. júla do 23. septembra. Zameraný bude okrem získania základných vedomostí a praktických zručností v ovládaní zbraní aj na zvýšenie fyzickej kondície, zvýšenie pripravenosti na zvládanie stresových a záťažových situácií, ako aj na vojenskú disciplínu.Po úspešnom ukončení výcviku sú absolventi povýšení na vojakov 2. stupňa a zaraďovaní do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.