Situácia pod Poľanou je vážna: Ľudia sa boja vychádzať z domov! Problémy pre cestovný ruch, starostovia chcú konať

DETVA/HRIŇOVÁ - Situácia pod Poľanou v Banskobystrickom kraji je vážna. Dôvodom je výskyt medveďov v lesoch, ale aj intravilánoch obcí. Šeliem, ktoré v poslednom čase vzbudzujú rozporuplné vyjadrenia, sa obyvatelia boja aj napriek tomu, že sú na spolužitie s divou zverou zvyknutí. Podľa podpredsedu banskobystrického kraja Romana Malatinca je však situácia neúnosná. Prezradil, kam to až môže zájsť. Čo na to ministerstvo životného prostredia?

Posledné udalosti obyvateľom Podpoľania doslova nedávajú správať. Veď behom niekoľkých dní internetom obehli informácie o niekoľkých útokoch medvedice na ľudí. Jeden z nich má fatálne následky.

Celé sa to udialo v stredu 11. mája v katastri obce Hriňová. Dvoch turistov tu napadla medvedica v sprievode troch mladých. Celý incident sa stal v lokalite Drábovka v blízkosti horského hotela Poľana. Jeden z napadnutých bol dokonca zamestnanec OZ Horehronie a nenechal nič na náhodu. On, aj jeho kamarát boli vybavení sprejmi proti medveďom, ktoré síce počas útoku použili, no tie nepomohli. Následky útoku sú katastrofálne - jedného z mužov previezli leteckí záchranári vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, pričom bol vo vážnom stave a na prevoz ho museli uviesť do umelého spánku. Podľa slov záchranárov mal vážne zranenia najmä v oblasti tváre, podľa ľudí, ktorí na mieste zasahovali, dokonca muž "nemá po útoku tvár". V súčasnosti by mal byť jeho stav stabilizovaný. Druhého muža previezla sanitka s ľahšími poraneniami taktiež do nemocnice.

Podľa podpredsedu banskobystrického samosprávneho kraja Romana Malatinca sú obyvatelia Podpoľania zvyknutí na spolužitie s prírodou a zvieratami, pri útokoch medveďa hnedého na ľudské obydlia sú však bezradní. Podľa jeho slov je situácia naozaj vážna, pretože medvede sa objavujú tam, kde byť nemajú. "Každý obyvateľ, ktorý žije pod Poľanou, je zvyknutý žiť s medveďom, vlkom, diviakom, jeleňom, ale nie v takýchto počtoch. Už aj staršia generácia ľudí z Podpoľania hovorí, že v minulosti nebolo o medveďoch počuť na každom kroku, a to ani v okolitých dedinách," upozornil Malatinec pre Topky.sk. Ako dodal, v súčasnosti je bežné stretnúť medveďa aj v obci Dúbravy, Korytárky, ale aj na Hriňovských lazoch. Problémom však v poslednú dobu nie sú len medvede, ale aj vlky. "Ľudia sa po tej tragédii, čo sa stala minulý týždeň, začínajú vážne obávať o svoje deti a o seba samých. Večer sa už boja ísť dokonca k susedovi, pretože večer je zver mimoriadne aktívna. Preto tvrdíme, že niečo nie je v poriadku," upozornil podpredseda banskobystrickej župy.

Obyvateľka detvianskej ulice Nová Ves Dana Moravčíková uviedla, že medvede sa po ulici často prechádzajú. Podotkla tiež, že sa ich objavuje aj viac a tieto "výjazdy" sa opakujú, spomenula obyvateľka Detvy. Pripojil sa aj Jozef Uhrin z detvianskej miestnej časti Laštek. Poznamenal, že situácia je nemysliteľná a nepáči sa mu, že sa ľudia boja púšťať deti z domu. "Aj my, starší, sa bojíme, že nám cez obed vojde do dvora. Pred dvomi alebo tromi rokmi sa objavil medzi domami iba niekedy, aj to iba v noci," pripomenul s tým, že mu medveď viackrát vošiel pred dom, stihol ho však odplašiť a škody mu tak nespôsobil.

Ako však dodal, podľa jeho slov zo strany ministerstva životného prostredia neustále počúvajú len výhovorky, prípadne príbehy o tom, kto za to môže. Podľa envirorezortu totiž za to, že medvede strácajú plachosť a túlajú sa v blízkosti obydlí, môžu nezodpovední ľudia, ktorí sa ich snažia vylákať na potravu. Podľa Malatinca to však nie je úplne pravda a ak sa opäť stane nejaká tragédia, plnú zodpovednosť za incident bude mať minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) aj spolu so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého, o ktorých vyjadrenie sa údajne opiera.

Podľa Malatinca však situácia môže dôjsť až do takého bodu, kedy sa opäť stane nejaká tragédia, tentokrát nie v lese, ale pri obydlí nejakého občana, ako napríklad za domom. "Vtedy nestihne nik zareagovať, pretože medvede naozaj behajú kade-tade. Ľudia sa už boja aj poľnohospodárčiť. 40 rokov žijem na Podpoľaní a nikdy som sa nebál ísť s deťmi na prechádzku, to sa však zmenilo. Teraz by som sa už bál," uviedol Malatinec s tým, že keď sa v roku 2001 robilo sčítanie medveďov, tak na jednu šelmu pripadalo 880 hektára. V súčasnosti je to už len 200 hektárov.

Súčasná situácia však môže mať aj ďalší negatívny vplyv - a to na cestovný ruch. "Už teraz vieme, že do Poľany sa ľudia boja chodiť, a to aj cykloturisti. Veď medvedica nedávno napadla aj majiteľku Hrochoťského mlyna, ktorá mi o tomto incidente osobne písala. Stalo sa to ráno o deviatej a ak by nebola v aute, asi by to dopadlo zle. Čiže, ľudia sa sem boja chodiť, a aj keď sa nájdu nejakí odvážlivci, platí, že aj obyvatelia miest, ako je Banská Bystrica či Zvolen sa už boja chodiť do prírody," upozornil podpredseda kraja.