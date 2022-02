Kam speje náš parlament? Cirkusy boli stále jeho súčasťou, teraz to však zašlo ešte ďalej, vyjadril sa aj odborník

VIDEO Parlament bol v utorok semeniskom škandálov a dien politickej kultúry:

Slováci si už na "scény" v parlamente aj zvykli

Náš národ pritom zrejme už nepovažuje za nič nové, ak sa rokovanie parlamentu preruší ostrou výmenou názorov, gestami či fyzickým ukazovaním a presadzovaním si "toho svojho".

Na výber máme množstvo situácií ako napríklad legendárny konflikt poslancov Martvoňa a Hlinu.

Sypanie striekačiek na hlavu kolegu z blízkej poslaneckej lavice.

Rôznych transparentov a expresívnych vyjadrení.

Ale boli sme tiež svedkami blokovania rečníckych pultov, a to sa dokonca stalo aj tento týždeň a "zaslúžili" sa oňho práve predstavitelia z radov Kotlebovcov-ĽSNS.

Smutný pohľad na rokovania predstavuje nebezpečnú prognózu do budúcnosti a otvára tému parlamentnej stráže

Ak si myslíte, že ste videli už všetko, tak tento týždeň vás takmer určite presvedčil, že politické dno môže klesnúť ešte hlbšie a počas toho, ako rečnili poslanci bolo v sále počuť piskot, buchot či zvuky púšťané z reproduktorov, až sa tu začala otvárať nová téma, či nie je potrebné zaviesť parlamentnú stráž, aby boli podobne správajúci sa ľudia fyzicky vyvedení zo sály, čo v tejto chvíli nie je možné. Podľa slov predsedu klubu Sme rodina Petra Pčolinského tento nápad nemusí byť tento nápad tak celkom zametený pod koberec. "Povedzme si rovno, v tomto pléne je veľmi veľa poslancov, ktorí by si zaslúžili po papuli," nechal sa počuť poslanec Pčolinský pred vchodom do sály.

Viacerí opoziční politici na čele s Petrom Pellegrinim z Hlasu-SD pritom za podobné správanie vinia práve "učiteľa" Igora Matoviča, ktorý podľa nich kedysi prišiel s týmto novým štýlom do politiky a ostatní sa po ňom len opičia.

Jedno je však isté, kotlebovci začali počas schôdze o obrannej zmluve s USA už piskotom prerušovať aj opozičného kolegu a lídra Smeru-SD, na čo už niekdajší trojnásobný premiér Robert Fico vyzval predsedu NR SR Borisa Kollára, aby si prišiel na schôdzu "urobiť poriadok". Kotlebovci sa počas schôdze dokonca uchýlili k tomu, že zahodili aj respirátory, ktoré sú pre pandemické opatrenia v interiéroch povinné a radšej využili pískanie na píšťalkách a blokovanie rečníckeho pultu slovenskou vlajkou až do neskorých večerných hodín. Medzitým sa pred parlamentom vo veľkom protestovalo.

Čo na to odborník?

My sme sa v kontexte tohto diania obrátili na politológa Radoslava Štefančíka, aby zhodnotil toto správanie niektorých poslancov z poslednej schôdze a či máme podobné veci čakať aj v budúcnosti.

- Spomínate si, kedy ste niečo tomuto podobné videli v parlamente? (pár príkladov)



Spomínam si, ako sa Igor Matovič takmer chytil s Robertom Kaliňákom, keď Matovič „schytal“ jednu na líce od Anny Belousovovej, keď Matovič vysypal Martinovi Poliačikovi na hlavu injekčné striekačky, prípadne, keď jeden poslanec, pravdepodobne zo Smeru, mal mimoriadne hrubé správanie. Spomínam si, keď poslanci, ktorí neskôr kandidovali za Progresívne Slovensko a Spolu okupovali rečnícky pult. Keď niektorí poslanci nechceli, aby v pléne vystupoval Ivan Lexa. V každom prípade to bolo tentokrát skutočne za čiarou a nemalo to nič spoločné so slušným správaním.

- Kde podľa vás pramení takéto správanie poslancov? Od koho si zobrali inšpiráciu?

Oni to majú v hlave. Oni sa takto vulgárne správali už aj v minulosti. Nosili uniformy, ukazovali sa s nacistickými symbolmi, mali extrémistické postoje. Postupne sa však posúvajú smerom k väčšiemu extrému, pretože spoločnosť im to dokáže tolerovať. Aby sme sa raz nedostali do situácie, kedy nám tu budú rozbíjať okná a hroziť fyzickým násilím.

- Čo hovoríte na nápad sprevádzkovať tvrdú parlamentnú stráž, aby podobných ľudí zo sály fyzicky vyviedli? Je to realizovateľné?

Stále verím v zdravý rozum a slušné správanie. Predseda by mal najskôr vyskúšať siahnuť im na plat. Ale nielen na jeden, ale zobrať im plat za celý rok. A možno prihodiť aj nejakú pokutu. Neviem si predstaviť, ako by nejakého hrubokrkého poslanca za ĽSNS vyviedla v priamom prenose nejaká parlamentná stráž. Veď by to pre nich bola voda na mlyn.

- Dá sa predpokladať, že toto bude v nadchádzajúcich dňoch nový "štandard" politickej kultúry v parlamente? Môžeme klesnúť ešte hlbšie?

Určite, pokiaľ nie je zapojené fyzické násilie, tak dno ešte dosiahnuté nie je. Ale podľa toho, ako opozícia hecuje voličov, tak nemožno vylúčiť, že k tomu násiliu raz príde aj na pôde nášho parlamentu.

- Viete popísať príklady zo zahraničia, kde sa diali podobné "kúsky"?

Myslím, že poslanci sa sem tam pobijú v Rusku, na Ukrajine, v Honkongu, už sa bili aj v Českej republike.