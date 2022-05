Na politickej scéne lietajú iskry! Ostrá hádka Cigánikovej a Matoviča, SaS tlačí na Hegera: V hre je budúcnosť koalície

BRATISLAVA – Mal to byť zlomový deň pre Roberta Fico, nakoniec sa však stal zlomovým pre súčasnú koalíciu. Reč je o včerajšom neúspešnom hlasovaní o vydaní šéfa Smeru-SD do väzby, ktoré neprešlo iba o dva hlasy. Koalícia totiž nebola jednotná a tak zatiaľ, čo Robert Fico zverejnil so spolu straníkmi vysmiatu fotku, v koalícii sa začali otvorené rozbroje.

Vydanie Fica do väzby nepodporil poslanecký klub strany Sme rodina, ktorého poslanci sa zdržali a tiež dve, dnes už bývalé, poslankyne klubu OĽaNO – Romana Tabák a Katarína Hatráková. Jedine klub SaS hlasoval jednotne za vydanie Fica a neúspech dáva za vinu práve koaličným kolegom, ktorí zaň ruku v parlamente nezodvihli.

Už včera sme boli svedkami konfliktu medzi ministrom financií Igorom Matovičom a poslankyňou za SaS Janou Bittó Cigánikovou, ktorá priamo na tlačovke strany OĽaNO spôsobila rozruch, keď Matovičovi vykričala, či si myslím, že „je toto normálne“ a celé Slovensko tak mohlo v priamom prenose sledovať ich hádku.

Kriticky sa vyjadrila strana aj na adresu Sme rodina. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej je namieste sa rozprávať o tom, aký prínos má hnutie Sme rodina v koalícii. Stredajšie hlasovanie bude podľa nej ešte predmetom diskusie medzi koaličnými lídrami a rozprávať sa budú o tom, či táto koalícia ešte dáva zmysel. Aj Cigániková si myslí, že Sme rodina nemá byť v koalícii.

Dnes sa SaS rozhodla obrátiť priamo na premiéra Eduarda Hegera. „Napriek tomu, že Igor Matovič sa snaží hovoriť o SaS ako tej, ktorá rozbíja vládu, je to práve hlasovanie dvoch poslankýň OĽaNO a celého klubu Sme rodina, ktorí popreli jej zmysel a hodnoty,“ uviedli liberáli. „Budúcnosť koalície je momentálne v rukách premiéra Eduarda Hegera. Ten by nemal ostať ticho,“ dodali.

Heger zatiaľ na situáciu nereagoval. Urobil tak však Igor Matovič, ktorý uviedol, že je sklamaný z „prospechárskej kampane SaS“ voči ich hnutiu. „Áno, zlyhanie 2 našich poslankýň z 50 ušetrí Ficovi pár týždňov na slobode, čo by podľa prokuratúry Fico strávil vo väzbe - ale pred pokračovaním vyšetrovania ho to ničím nechráni. Keď nám to ale vyčíta strana a jej predseda, ktorí len kvôli svojmu egu povalili Radičovej vládu a vybavili 8 rokov vlády smeráckej mafie so všetkými tragickými následkami, je to až smutnosmiešne,“ odkázal.

Poslanci Národnej rady v stredajšom hlasovaní neodsúhlasili žiadosť GP SR o vydanie súhlasu na vzatie Fica do väzby. Z prítomných 150 poslancov hlasovalo za jeho vydanie 74, proti bolo 49, zdržalo sa 19 a nehlasovalo osem poslancov. Potrebný bol pritom súhlas nadpolovičnej väčšiny, teda 76 poslancov.