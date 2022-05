Hlasovanie o Ficovi spustilo lavínu hejtu: Stančíka uzemnil odídenec Krošlák, ženské cik*le a slovník ako v krčme!

Slovenský profesionálny tenista a poslanec Národnej rady, ktorý kandidoval vo voľbách na listine OĽaNO (najskôr aj na listine SaS) už niekoľko mesiacov k radu Matovičovcov nepatrí. Napriek tomu aj on si nepriamo vyslúžil od niektorých oľaňákov kritiku po včerajšom, pre koalíciou neúspešnom hlasovaní ohľadom Roberta Fica a jeho vydania.

Zrada, ktorá určite nebola zadarmo, tvrdí Stančík

Krátko po výsledkoch hlasovania sa v sále rozoznel potlesk a v radoch koalície sa začalo šuškať o zrade a o tom, že to nemuselo byť len tak. "Zradcovia sa vyfarbili. Nech vrátia mandát, keďže do parlamentu sa dostali podvodom na voličov. Neverím, že to bolo zadarmo," tvrdí v statuse presvedčený Stančík, ktorý ním zrejme narážal na (už bývalé) kolegyne z klubu OĽaNO Katarínu Hatrákovu a Romanu Tabak.

Chlapec, ktorý si ešte stále pozerá ženské ... len na časopisoch, ma nebude poučovať

Na status však Stančík dostal ohlas aj od takých, ktorí z OĽaNO klubu odišli už skôr. Medzi nimi aj tenista a poslanec Ján Krošlák. Na jeho slovách o zrade zareagoval pomerne ostro. "Andrej, chlapec, ktorý si ešte stále pozerá autá a ženské ci***y iba na obrázkoch v časopisoch, ma nebude poučovať, čo mám robiť," píše Krošlák v komentári pod statusom. Tento komentár bol však už zmazaný.