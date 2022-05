Matovičova poslankyňa nechce vydať Fica súdu: Nie je bežný človek! Hatráková sa hlasovania zdrží

Mandátový výbor odporučil, aby Národná rada vydala Roberta Fica súdu, ktorý by potom rozhodoval o tom, či bude stíhaný väzobne alebo nie. Opozičný líder strany Smer-SD je obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny spolu s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Kaliňáka súd zobral do väzby. Prokurátor to isté žiada aj pri Robertovi Ficovi, o tom však musia rozhodnúť poslanci.

Rokovania sa ťahajú už niekoľko dní a hlasovanie by sa malo uskutočniť dnes podvečer. Zatiaľ to však vyzerá tak, že ani celá koalícia nie je v názore na prípadné väzobné stíhanie Fica jednotná. Prekvapivo medzi tými, ktorí avizovali, že sa pri hlasovaní zdržia, je poslankyňa Katarína Hatráková. Tá patrí do Matovičovho klubu OĽaNO, ktorý celý čas proti Smeru bojuje. Hatráková v rozhovore pre denník Sme povedala, že Fico síce nestojí nad zákonom, ale nie je bežný človek.

"Nestojí nad zákonom. Pred zákonom a pred Bohom sme si všetci rovní. Ale v tomto zmysle on nie je bežný človek ako povedzme vy a ako som bola ja, kým som nebola v parlamente," povedala pre denník Hatráková. "Poslanci sa do parlamentu sa dostanú cez proces slobodných volieb. Už len na tú kandidačnú listinu sa nedostane hocikto. Tu je výber. Z ulice sa tam dostane zopár ľudí, ktorých si ten šéf hore vyberie. Už to je selekcia. Potom voliči rozhodujú a vo voľbách zakrúžkujú zopár z nich. Zase ďalšia selekcia," dodala poslankyňa.

Súdom neverí

Hatráková síce v rozhovore tvrdí, že by o Ficovi mal rozhodnúť súd, no jeho väzobné stíhanie nechce nechať na rozhodnutie súdom. Myslí si totiž, že návrh prokurátora na väzobné stíhanie opozičného lídra je politicky motivovaný. Zároveň tvrdí, že má obavu z toho, či by vo Ficovom prípade súd rozhodoval objektívne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Dva roky vlády, vojna v polícii a nejasné pomery dostatočne poukazujú na to, že nie sme ešte úplne tam, kde by sme chceli byť vo vnímaní spravodlivosti," povedala Hatráková.

Hatráková v rozhovore povedala, že vie minimálne o ďalších piatich poslancoch OĽaNO, ktorí majú rovnaký názor ako ona. Tvrdí, že poslanec musí požívať vyššiu mieru ochrany. "Po zrušení trestnoprávnej imunity tu zostal už len tento zvyšok. Nemyslím si, že keď rezignujeme na tento zvyšok, že to tejto krajine pomôže," dodala Hatráková.