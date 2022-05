Matovič je späť! Bývalý premiér sa pustil do Čaputovej aj Lengvarského: VIDEO Ona falošná, on zrelý na kopačky

Matoviča mrzí, že ministerstvo zdravotníctva otáľa s realizáciou plánu obnovy v časti výstavby nových nemocníc a ich rekonštrukcie. "Pred rokom bol plán obnovy schválený, dodnes nie je nič zrealizované. Pripomína mi to veľmi podobný scenár, keď sme v septembri 2020 schválili na vláde materiál vo výške 575 miliónov eur na oddlženie nemocníc," povedal šéf rezortu financií. Ministerstvo zdravotníctva sa podľa jeho slov na to "vykašlalo, nič nerobilo a dodnes tieto zdravotnícke zariadenia nie sú oddlžené." Bol by rád, keby minister zdravotníctva začal konať.

Vymeniť Lengvarského za exministra Mareka Krajčího by sa podľa Matoviča už zrejme nedalo vzhľadom na nezhody v koalícii. Zároveň si myslí, že je to úloha premiéra. Priznal, že premiérovi už párkrát naznačil, aby Lengvarského z funkcie odvolal. Matovič zároveň poprel, že by bol Krajčí jeho poradcom.

Galéria fotiek (3) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený) v utorok poukázal na to, že napriek zmene ministra zdravotníctva sa v rezorte nič neudialo a naďalej ho riadia rovnakí ľudia. "Ľudia na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR verejne hovoria, že bez ohľadu na to, čo ministerstvo robí, aj tak o tom rozhoduje Krajčí s Hegerom a Matovičom," uviedol Raši.

O tom, že pri výbere nemocníc, ktoré sa postavia za peniaze z plánu obnovy, má slovo aj exminister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), hovorila v nedávnom rozhovore pre Denník N aj Martina Antošová, ktorá pripravuje výstavbu nemocnice v Martine. Podľa nej radí ministrovi financií a lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi. Priblížila, že jej viaceré zdroje naznačili, že o projektoch môže rozhodovať aj poradkyňa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) pre zdravotníctvo Helena Hlubocká, ktorá pôsobila ako Krajčího asistentka.

Čaputovú by už za prezidentku nepodporil

Predseda vládneho hnutia OĽANO Igor Matovič by Zuzanu Čaputovú v ďalších voľbách za prezidentku SR nepodporil. Považuje ju za falošnú a zákernú. Slovensko by podľa neho malo hľadať lepšieho kandidáta.

"Považujem ju za falošnú a veľakrát zákernú ženu. Zažil s ňou dve stretnutia, o ktorých keby sa ľudia dozvedeli, by boli zhrození," povedal po rokovaní vlády Matovič. Zároveň však odsúdil vulgarizmy na adresu prezidentky z nitrianskeho protestu Smeru-SD.

Galéria fotiek (3) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič si myslí, že by malo Slovensko hľadať lepšieho prezidentského kandidáta, ako je Čaputová. "Na druhej strane sa obávam, že tá fašisticko-mafiánska scéna sa zomkne a postaví nejakého silného kandidáta a nakoniec nám aj Čaputová bude dobrá. Ale bol by som rád, aby malo Slovensko väčšie ambície," uzavrel Matovič. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nepovedala, či by opäť kandidovala na najvyšší post v štáte. Ak by sa pre opätovnú prezidentskú kandidatúru rozhodla, podporu by našla v SaS.