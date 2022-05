AKTUÁLNE Najvyšší súd rozhodol: Advokát Marek Para ide do väzby!

VIDEO Obhajca Paru Michal Madzák

14:27 Najvyšší súd sa nestotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie, že svedkovia už boli vypočutí a Para ich nemôže ovplyvniť. Senát Najvyššieho súdu skonštatoval, že je to len domnienka. Najvyšší súd je toho názoru, že by mali byť vypočutí aj ďalší svedkovia, napríklad Marian Kočner, vzhľadom na komunikáciu z Threemy, ale aj advokátka Kokavcová.

14:16 Najvyšší súd, ktorý prejednával sťažnosť prokurátora ÚŠP rozhodol, že uznesenie zrušil a obvineného Paru zobral do vazby. Lehota väzby začína plynúť od vyhlásenia rozhodnutia, teda oddnes. Uznesenie ŠTS je zrušené.

13:44 Predseda senátu Juraj Kliment vyhlásil prestávku za účelom porady.

13:39 Prokurátor trvá na tom, aby Najvyšší súd vzal obvineného Mareka Paru do kolúznej väzby. Obhajcovia žiadajú sťažnosť zamietnuť v celom rozsahu. "Pokiaľ ide o dôkaz týkajúci sa údajnej účasti koncipientky môjho mandanta na výsluchu Ing. Ľubomíra Vargu v rámci podávania trestného oznámenia, poukazujem na zväzok 3, z ktorého vyplýva, že ani pri jednom z týchto úkonov, nebola prítomná," uviedol Mandzák.

13:34 Para uviedol, že v trestných veciach zastupuje obvinených Bödöra a Krajmera. Povedal, že všetci majú aj iných advokátov a zdôraznil, že jeho vplyv nie je takej intenzity, aby ich vedel ovplyvniť.

13:28 Obvinený Marek Para vypovedá ku vzťahu k dôkazom, ktoré predložil ku kolúznej väzbe. "Pokiaľ ide o dôkazy, ktoré som predložil v rámci konania o väzbe, konkrétne psychofyziologické, na overenie pravdovravnosti a znalecký posudok, uvedené dôkazy som predkladal v rámci šetrenia, ktoré z vlastnej iniciatívy realizovala revízna komisia SAK. Nie som si istý, či tam nebol podnet so strany prokuratúry," vypovedal Para.

Galéria fotiek (25) Najvyšší súd SR rozhoduje o tom, či bude advokát Marek Para stíhaný väzobne.

13:07 Predseda senátu chcel vypočuť obvineného Mareka Paru k dôvodom väzby. "Pán predseda vypovedal som rozsiahlo na súde prvého stupňa, z odôvodnenia sťažnosti podajnej prokurátorom nevyplývajú žiadne nové skutočnosti a aj vzhľadom k tomu, že som podal sťažnosť voči uzneseniu Najvyššieho súdu, ktorý vás nevylúčil z vykonávania úkonov trestného konania, vypovedať nebudem ani ku skutku, ani k dôvodom prípadnej kolúznej väzby," uviedol Para.

Para podal námietku zaujatosti voči predsedovi senátu Jurajovi Klimentovi. Nakoniec, po krátkej porade s obhajcami, sa Para rozhodol, že sčasti vypovedať bude.

Galéria fotiek (25) Najvyšší súd SR rozhoduje o tom, či bude advokát Marek Para stíhaný väzobne.

13:00 Najvyšší súd začal rozhodovať o tom, či advokát Marek Para pôjde do väzby. Na pojednávaní sú prítomní jeho obhajcovia Michal Mandzák a Martin Pohovej, ako aj samotný ovbvinený advokát.

Advokát Marek Para, ktorý zastupuje napríklad Mariana Kočnera, je obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Prokurátor ÚŠP chcel promentného advokáta stíahť väzobne, avšak Špecializovaný trestný súd na to nevidel dôvod. Dnes rozhoduje Najvyšší súd.

Z uznesenia o vznesení obvinenia prominentnému advokátovi Marekovi Parovi, ktoré majú Topky k dispozícii, vyplýva, že obvinený Para vedome napomáhal členom zločineckej skupiny. "Skupina bola formovaná minimálne od roku 2012 a zosnoval ju Ing. Norbert Bödör za súčinnosti Tibora Gašpara a ďalších, kde cieľom tejto skupiny bolo páchať najmä trestné činy korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa, ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti, neoprávneného nakladania s osobnými údajmi, za účelom priameho aj nepriameho získania finančných a iných výhod pre jej členov," píše sa v uznesení.