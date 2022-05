Matovič si podal prezidentku Čaputovú: Drsný odkaz, smialo sa na nej celé ministerstvo!

Šéf rezortu financií dnes poriadne skritizoval prezidentku Čaputovú. Podľa svojich slov berie niektoré jej vyjadrenia z posledných dní s rezervou. V diskusii na TA3 poukazoval na jej slová o tom, že zníženie DPH neznižuje príjmy štátneho rozpočtu.

"Celé ministerstvo sa triaslo od smiechu. Rozmýšľali sme, že zveríme výkonnú právomoc prezidentskému úradu, lebo to je perpetuum mobile. Pani prezidentka by si mala robiť robotu, ktorá patrí jej mandátu a nemala by sa starať do vecí, ktorým nerozumie," povedal Matovič.

Galéria fotiek (2) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Spomenul aj jej predchodcu Andreja Kisku, ktorý rozdával svoj plat. "Pani prezidentka má trikrát väčší plat ako premiér. Má najvyšší plat zo všetkých politikov, neregistrujem, že by v tejto ťažkej dobe zo svojho platu niekomu pomáhala," uviedol bývalý predseda vlády SR.