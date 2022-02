Kauza prejavu Čaputovej naberá na obrátkach: Tvrdá kritika Matoviča a jasné slová Valáška! Ako problém vznikol?

BRATISLAVA - Tak to tu ešte nebolo. Na svetlo sveta vyšla informácia, že dokument, v ktorom bol napísaný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej k situácii na Ukrajine, vznikol v počítači Tomáša Valáška. Ten v súčasnosti pôsobí v strane, za ktorú Čaputová kandidovala do prezidentských volieb. Kým expremiér Igor Matovič hovorí o "strašnej hanbe", Valášek sa k tomu postavil inak. Ako sa však takýto problém mohol stať?

Celé sa to stalo ešte v utorok večer, kedy prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s prejavom o situácii na Ukrajine. Silné slová hlavy štátu odvysielala verejnoprávna RTVS, pričom Prezidentský palác následne celé znenie prejavu zverejnil na svojej stránke. Ľudia si tam mohli stiahnuť dokument so slovami prezidentky. A tu nastal kameň úrazu - z vlastností daného dokumentu totiž vyplýva, že jeho "autorom" je Tomáš Valášek. Ako prvý o tom informoval portál Refresher.

Archívne VIDEO Vyhlásenie prezidentky SR Zuzany Čaputovej v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine

Valášek je v súčasnosti nezaradeným poslancom v parlamente a vo voľbách kandidoval za stranu Za ľudí. Po istých konfliktoch však zo strany vystúpil a rozhodol sa vstúpiť do strany Progresívne Slovensko. Za rovnakú stranu však Čaputová kandidovala v prezidentských voľbách, v tom čase ale Valášek v strane ešte nefiguroval. V Čaputová už v Progresívnom Slovensku nepôsobí, zo strany vystúpila krátko po zvolení za hlavu štát. Celý problém má zrejme jednoduché vysvetlenie. Valášková žena Jana Kobzová totiž pracuje ako poradkyňa hlavy štátu. Prezidentský palác tvrdí, že ide o nedorozumenie.

Už nový dokument

„Jana Kobzová je poradkyňou prezidentky pre zahraničnú politiku a Tomáš Valášek je jej manžel. Ako poradkyňa pripravovala podklad k vyhláseniu prezidentky a písala ho na počítači, ktorý doma využívajú ako manželia spoločne. To je dôvod, prečo sa vo vlastnostiach dokumentu objavilo jeho meno,“ uviedol hovorca prezidentky Martin Strižinec. Dokument, v ktorom Valášek figuruje ako autor, už palác medzičasom stiahol a nahradil novým. Kobzová ako poradkyňa má právomoci pripravovať dokumenty pre prezidentku. Kobzová je dlhoročná odborníčka na zahraničnú politiku.

Podľa Ondreja Macka z portálu TouchIT to, že Valáškovo meno figuruje v dokumente ako autor, neznamená, že aj daný text musel písať. "Meno autora dokumentu vzniká pri inštalácii programu na tvorbu dokumentu. Predpokladám, že je to Word. Samotný človek, ktorý tvorí dokument, v tomto prípade prejav, ani nevníma, aké je tam uvedené meno dokumentu. Musel by ho zmeniť vo vlastnostiach dokumentu. To sa bežne nerobí," napísal Macko pre Topky.sk

Strašná hanba?

K celej veci sa vyjadril aj samotný Valášek. Ten pre portál priznal, že text čítal, tvrdí však, že ho napísala jeho manželka. "Tak to mi je úplná novinka, dozvedám sa to až teraz od vás,“ reagoval Valášek pre portál.

K celej veci sa vyjadril aj expremiér a súčasný minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Ten na sociálnej sieti napísal, že ide o "strašnú hanbu" a Čaputovú ironicky nazval "nadstraníckou" prezidentkou. Na jeho slová však reagoval bývalý člen a zakladateľ projektu Dáta bez pátosu Jakub Tillinger. Ten expremiéra skritizoval. Ten tvrdí, že ak by bol skutočným gentlemanom, požiadal by prezidentku o súkromné stretnutie, kde by si celú vec vysvetlili a zakopali tak vojnovú sekeru. "Lebo ak s týmto neprestaneš, obráti sa to voči celému OĽaNO a úspešne ich stiahneš pod 5% v ďalších voľbách. Len tých zvyšných 20% neodíde celkom k demokratickým stranám, ale aj k antisystému (neonacistom), SNS, Smeru a Hlasu. Ak s týmto neprestaneš, neurobíš hrubú čiaru a nezačneš znovu hľadať viac spojenectiev s demokratickými stranami, úspešne nás privedieš do náruče Fica a k autokracii. A to ti ľudia, ani história nezabudnú. Prosím ťa, spamätaj sa, ešte je trochu času," napísal.

Valášek už na sociálnej sieti rovnako na celú vec zareagoval - ale úplne inak, aby si ľudia mysleli. Zverejnil totiž vtipný "inzerát", v ktorom reaguje na celú kauzu. "Kúpime druhý počítač do domácnosti. Zn. rýchle," uviedol svojsky na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Tomáš Valášek