Vodiči, pozor! Na cestách budú viaceré obmedzenia

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na dopravné obmedzenia na diaľnici D2 pri križovatke Jarovce v smere do Bratislavy od 4. mája od 22.00 h do 31. októbra do 6.00 h. Informovala o tom hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.