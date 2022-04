Škandál v SAD Zvolen: Vodič mal počas cesty nadávať a ponižovať Ukrajinky! Hrozí mu vyhadzov

„Sme pohostinný národ. Vyslúžili sme si dobré meno, lebo pomáhame - ako krajina, štát, celok. Napokon aj jednotlivci: jeden nakúpi, druhý ubytuje, tretí zorganizuje. Až kým sa to nezačne dotýkať nášho pohodlia. Potom príde to ALE. Niekto má škôlku pre deti, ja nie, niekto zadarmo cestuje, býva... Som proti vojne, ale… Prispel som predsa na charitu, aj dve plné tašky som im odniesol, ale…“ píše žena menom v statuse na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov sa s takýmito vecami občas stretáva, sú však prípady, keď už ide vyslovene až o otvorené nepriateľstvo a nenávisť.

Na jeden takýto prípad upozornila. „Ukrajinky, ktoré som ubytovala v obci Zolná, sa mi posťažovali (lebo veď komu?), že istý vodič autobusu im viackrát nadával, hanobil všetkých Ukrajincov, dnes už to prekročilo všetky medze, ponižoval ich, cestujúci sa smiali,“ napísala. „Moje dievčatá veľmi nerozumeli, ale niečo pochopili, sem-tam ruština odznela,“ dodala s tým, že sa ich nik nezastal.

Sme pohostinný národ. Vyslúžili sme si dobré meno, lebo pomáhame - ako krajina, štát, celok. Napokon aj jednotlivci:... Posted by Zdena Solan on Tuesday, April 19, 2022

„Kto pozná Zolnú, vie, že tam nie je žiadny obchod - ani so základnými potravinami, čiže sa musia do Zvolena (10km) dopraviť autobusom. Navyše s maličkými deťmi, ktoré nemá kto postrážiť. Keď vytiahnu doklad odídenca, začína šikana,“ uviedla.

Vodič dostal upozornenie, hrozí mu prepustenie

Status na sociálnej sieti nebol to jediné, čo podnikla. Obrátila sa aj na SAD Zvolen, meno vodiča síce nepoznala, no podľa poznávacieho čísla autobusu a času, kedy linka premávala, by túto informáciu mohla spoločnosť mať. „Takto by sa človek nemal správať k nikomu. Takýto dlhý status som v živote nenapísala. Ale strašne sa hanbím,“ dodala.

Spomínaný prípad zaregistroval na sociálnych sieťach aj Banskobystrický samosprávny kraj, oficálna sťažnosť im však doruščená nebola. "Na vodičov, žiaľ, priamy dosah ako kraj nemáme, na základe zverejnených informácii sme však okamžite kontaktovali dopravcu so žiadosťou o preskúmanie tohto prípadu a poučenie vodičov," uviedla pre Topky.sk vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.

Podľa jej slov sa zistilo, že vodič porušil Etický kódex spoločnosti SAD Zvolen, čo s ním aj bolo riešené zo strany vedenia spoločnosti. "Dostal upozornenie a podľa našich informácií, ak sa bude situácia opakovať, tak to s ním bude riešené ukončením pracovného pomeru – pre viac informácií však prosím kontaktujte priamo vedenie SAD Zvolen," uviedla. Obrátili sme sa aj na samotnú autobusovú spoločnosť, no tá nám zatiaľ stanovisko k danej veci neposkytla.

Kraj za seba tvrdí, že podobné správanie, hanobiace rasu, etnikum či národnosť je absolútne neprípustné a veľmi ich mrzí, ak sa s ním stretli či už utečenci z Ukrajiny alebo iní cestujúci.