Nový poslanec prehovoril o svojom vzhľade: Vysvetlil dlhé vlasy aj šatník, v parlamente si podmaní školstvo!

BRATISLAVA - Skĺbiť pracovné povinnosti, súkromné podnikanie aj najnovší poslanecký mandát v slovenskom parlamente. To všetko sú úlohy, ktoré sa v týchto dňoch snaží naplniť nový a pre verejnosť ešte neznámy poslanec liberálov z SaS Jozef Kanuščák. Ten do parlamentu nastúpil len pred týždňom, no už sa postupne zoznamuje s prostredím a kolektívom. V najnovšom rozhovore sa vyjadril aj na kritiku verejnosti, ktorá sa oprela do jeho vizáže a účesu. Vysvetlenie je z jeho strany jednoduché - toto som jednoducho ja!

Kanuščák pritom pre východniarov nie je žiadnou novou osobou v politike. Už niekoľko rokov totiž zarezáva v tej komunálnej ale aj župnej politike ako poslanec. Teraz sa tento mandát zmení na celonárodný. "Je to trochu podobné župe, no sú tu úplne iné povinnosti. Človek však už má nejaké skúsenosti s menšou politikou a menším parlamentom," komentuje svoje zvykanie si na novú poslaneckú lavicu Kanuščák. Ten mandát zdedil po odídencovi Ondrejovi Dostálovi, ktorý sa rozhodol pôsobiť ako štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti.

Nováčik v parlamente nezmení svoje zameranie na školstvo ani po príchode do pléna NR SR. "Moje primárne zameranie bude školstvo. Na ministerstve školstva som v poslednom období pôsobil ako regionálny koordinátor," povedal Kanuščák s tým, že už dlhšie pôsobil na rezorte ministra z tej istej strany Branislava Gröhlinga

V súvislosti s Kanuščákovou osobou tiež verejnosť upútalo to, ako bude stíhať plniť poslanecký mandát v súbehu s tými ostatnými a navyše aj súkromným podnikaním. "Myslím si, že sa to zladiť dá. Svoju súkromnú podnikateľskú sféru ukončujem. Posledné roky sa o to staral už aj tak iba najmladší syn. Skôr som sa venoval už viac menej len politike ako poslanec VÚC a aj ako poslanec mesta. Aj tento nový mandát sa spolu s ostatnými dá stíhať, no samozrejme, že zo začiatku to bude trošku ťažšie," skonštatoval poslanec.

Kanuščáka verejnosť zároveň spoznala hneď aj po vizuálnej stránke pomocou fotografií na sociálnej sieti. Jeho podobizeň zdieľala samotná SaS aj Richard Sulík. Mnohí z verejnosti si tiež všimli jeho dlhší vlasový zostrih a priam im to nedalo spávať. "Skúšal som viacero strihov, dokonca aj kratšie. Vymenil som aj zopár kaderníkov. V poslednom čase však zotrvávam u jednej kaderníčky," vysvetľuje Kanuščák. "Čo sa týka dlhších vlasov, tak kto ma pozná, tak vie, že to nejak patrí ku mne. Neviem si zvyknúť na kratšie vlasy," odôvodňuje svoju podobizeň poslanec.

Kým niektorí si "zgustli" na jeho dlhom účese, iní sa zas opreli do jeho tesnej košele z fotografie, na ktorej pózuje spolu s ministrom hospodárstva a lídrom SaS Richardom Sulíkom. Poslanec však vysvetlil, že fotografia nie je práve z tých najnovších.

"Tá fotka bola asi 5 rokov stará, dúfal som však, že neuzrie svetlo sveta (smiech)," poznamenal parlamentný nováčik. Nezaháľa však a o svoju kondičku sa začal starať. "Moja dcéra má aj s jej manželom fitnescentrum. Dávajú ma dokopy," prisľúbil nový prírastok liberálov.