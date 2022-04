Nová tvár v klube SaS: Vyslúžil si kritiku a primitívne komentáre od verejnosti, obraňoval ho aj sám Sulík

BRATISLAVA/SABINOV - Nováčikovia to nikdy nemajú ľahké, no nový náhradník v parlamentnom klube SaS si na sociálnej sieti prešiel doslova peklom. Primitívne komentáre a absurdné poznámky sú, bohužiaľ, v dnešnej politike krutou realitou. Schytal to aj Jozef Kanuščák, ktorý nastupuje do parlamentu po Ondrejovi Dostálovi, keďže Ján Rudolf ostáva stále predsedom Štátnych hmotných rezerv.

Rudolfov krok náhle neopustiť post šéfa SŠHR podľa SaS súvisí aj s aktuálnym dianím v koalícii. "Kontinuita a odbornosť v SŠHR je v súvislosti s vojnou na Ukrajine pre nás kľúčovou podmienkou na rozdiel od mocenských bojov v koalícii. Ján Rudolf sa preto rozhodol, že si neuplatní mandát poslanca, ktorý mu vznikol po menovaní Ondreja Dostála do funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti," napísala SaS a to v momente otvorilo otázku, kto namiesto Dostála nastúpi do parlamentu. Dokonca vypadla z hry aj náhradníčka Monika Kurian (Filipová), ktorá pre angažmán v OECD nemohla ponuku prijať.

Len ďalší východniar a Johnny Depp z Aliexpressu, písalo sa v nenávistných komentároch

Ďalším v poradí bol teda Jozef Kanuščák z okresu Sabinov, kde sa venoval komunálnej politike. Jeho nový flek v parlamente niektorí prijali s nadšením.

SaS to vulgárnym kritikom všetko vrátila aj s drobnými

Hneď na to ale prišli aj primitívne komentáre ako z poslednej cenovej skupiny či z krčmy. Mnohí mu vyčítali jeho vizáž a aj to, odkiaľ pochádza. "No tak to je ďalší je*nutý východniar," písalo sa v jednom z kritických komentárov, na čo sa už ale ozvala aj samotná strana, ktorá podobných ľudí "zotrela". "Á, pán je z Kysúc," odpísala SaS kritikovi.

Ostali však aj zábavnejšie komentáre, ktoré nezostali bez odozvy. Niektorí totiž vnímajú podobu poslanca a jeho dlhých vlasov po svojom. :-)

Našli sa však aj viacerí, ktorí neboli spokojní s tým, odkiaľ Kanuščák pochádza. Na podobné komentáre opäť musela odpovedať samotná strana. Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/SaS

Archívnym záberom sa Kanuščák v oblasti módy práve nevyznamenal

Kanuščáka kritizovali nie len za to, ako vyzerá a odkiaľ pochádza, no po zverejnení archívnej fotografie s predsedom Sulíkom, kde ma na sebe zjavne tesnú košeľu, mu spočítali aj to.

Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, odkázal kritikovi Sulík

Jeden z komentujúcich poslancovi odporúčal hneď po nástupe do parlamentu prevetrať šatník a občerstviť ho. To si však nenechal predseda Sulík. "Keď vás na poslancoch len toto trápi, asi sa treba zamyslieť nad svojimi prioritami," zastal si svojho poslanca predseda SaS.