Odsúdený Kotleba trucuje: Vybral sa do parlamentu, no odišiel s dlhým nosom, pred riaditeľom odboru skrčil rozhodnutie!

BRATISLAVA - Líder ĽSNS aj po odsúdení Najvyšším súdom v kauze šekov na sumu 1488 eur protestuje. Jeho účasť v parlamente bola týmto rozsudkom a stratou poslaneckého mandátu predčasne ukončená, no predseda krajne pravicovej strany zásadne nesúhlasí. Vraj mu nič neprišlo a chcel sa vrátiť do práce. Pred parlamentom mu však len odovzdali rozhodnutie o odňatí poslaneckého mandátu a politik nakoniec odišiel spred parlamentu.

VIDEO Kotleba sa snažil dostať do parlamentu, no nakoniec po dlhšom otáľaní odišiel s rozhodnutím v ruke:

Aktualizácia 13:03

Po týchto slovách sa Kotleba odobral v sprievode svojho tímu z priestorov parlamentu a dodal, že "začne konať už dnes". Pred parlamentom medzitým protestujúci dav skanduje "nie súdnej mape".

Aktualizácia 12:57

"Aj pri najmenšej vôli proti tomuto rozhodnutiu bojovať musím, lebo inak by som sa prizeral na to, ako táto fašistická vláda berie slobodu ľuďom," povedal Kotleba a dianie okolo neho nazval len "epizódou" a varoval pred opätovnou jesennou epidémiou covidu, čím opäť ušiel od podstaty otázok, ktoré od novinárov dostal. Následne sa odobral k riaditeľovi odboru NR SR Milanovi Markovi, ktorý argumentoval, že mu bolo odoslané oznámenie o strate mandátu. "Bolo vám to odoslané, to, že ste si to neprebrali, je váš problém," povedal Kotlebovi riaditeľ odboru a následne Kotleba v rukách dokrčil papier o tomto rozhodnutí, ktoré mu riaditeľ odovzdal.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizácia 12:44

Marian Kotleba dorazil pred parlament. Pred ním sa rozpráva so svojimi podporovateľmi a členmi strany ĽSNS. "Druhá vec je človek a vonkoncom nie poslanec, nemôže akceptovať svojvoľné rozhodnutie podpredsedu NR SR," odmieta Kotleba rozhodnutie o strate mandátu, ktoré vzišlo aj z rozsudku NS SR. "Sme pripravení riešiť všetky možné alternatívy. Ja som jediný človek, ktorý počúva ľudí," bráni sa Kotleba pred otázkami novinárov.

Aktualizácia 12:12

Pred parlamentom začína byť poriadne husto a na námestí Alexandra Dubčeka sa už objavujú aj podporovatelia ĽSNS.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizácia 10:50

Strana Republika zvolala tlačovú konferenciu, na ktorú však doteraz už dvakrát zmenila čas. Najskôr sa mala konať o 12:00, potom o 11:00 a nakoniec o 13:40. Nateraz nie je jasné, či tento presun ovplyvnil status Mariana Kotlebu.

Nič mi neprišlo, prídem na schôdzu

Kolteba svoj zámer prísť v utorok do práce prezentoval na sociálnej sieti ešte v pondelok večer, teda pár hodín pred schôdzou. "Keďže doteraz mi neprišlo nič ohľadom straty môjho poslaneckého mandátu, tak ja mám za to, že môj mandát stále platí a preto sa zajtra zúčastním rokovania Národnej rady Slovenskej republiky," povedal Kotleba a dodal, že čas jeho príchodu do NR SR bude o 12:30.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Marian Kotleba

Kotleba je v podmienke, výtržnosť by zrejme znamenala jej zrušenie a trest

Ten zrejme očakáva, že jeho príchod sa nezaobíde bez dramatizácie a v závere hovorí o tom, aby sa ľudia prišli pozrieť na reakciu "protiľudského systému". Problém je však v tom, že Kotleba je po odsúdení v šesťmesačnej podmienke, čo by v praxi znamenalo, že akákoľvek silnejšia výtržnosť alebo konfrontácia s orgánmi zákona by mohla túto krehkú podmienku zrušiť. Potom by už pre lídra ĽSNS nasledovali zrejme tvrdšie tresty. To niektorí komentujúci pod statusom Kotlebu politikovi aj pripomenuli.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Facebook/Marian Kotleba

Problém je aj ten, že v parlamente už namiesto Kotlebu bola určená náhradníčka z kandidátky ĽSNS, a to Slavěna Vorobelová, ktorá sa nechystá zapojiť sa do Kotlebovho parlamentného klubu, a ten tým pádom zaniká. Otázne je, ako sa k celej veci postaví samotná Vorobelová a či si "nechá" Kotlebom zobrať miesto v parlamente.

Kotlebu definitívne odsúdili začiatkom apríla

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu odsúdili v kauze rozdávania šekov v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. V utorok o tom právoplatne rozhodol Najvyšší súd (NS) SR.

Galéria fotiek (6) Mariana Kotlebu Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil na 4 roky a 4 mesiace.

Zdroj: TASR

Odvolací súd zrušil pôvodné rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z októbra 2020, ktorý ho odsúdil na štyri roky a štyri mesiace väzenia. Vinný je z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd.

Predseda odvolacieho senátu NS SR Pavol Farkaš zdôraznil nielen nacistickú a neonacistickú symboliku čísiel 14 a 88, ale aj termín odovzdávania šekov - výročie vyhlásenia Slovenského štátu. Kotleba podľa súdu týmto spôsobom "oslavoval vznik Slovenského štátu založeného aj na princípoch fašizmu a nacizmu".

NS SR však na rozdiel od ŠTS nedospel k záveru, že by Kotleba tieto ideológie propagoval. "Takéto konanie nebolo spoľahlivo a bez akýchkoľvek pochybností preukázané," dodal predseda senátu. Ako ďalej uviedol, odsúdený sa trestného činu dopustil v pozícii predsedu ĽSNS a súčasne vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja.

Kotleba rozdával kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Trom rodinám ich odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Znalci pred ŠTS potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.